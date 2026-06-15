Ölpreise fallen nach US-Iran-Abkommen, langfristiges Angebotsdefizit erwartet

Die Ankündigung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran hat zu einem spürbaren Rückgang der Ölpreise geführt, da die Marktteilnehmer von einer Entspannung der Lieferengpässe ausgehen. Analysten warnen jedoch vor zu frühem Optimismus: Die langsame Wiederaufnahme der Transporte durch die Strasse von Hormus könnte bereits 2026 zu einem Angebotsdefizit führen. Während die asiatischen Börsen mit deutlichen Gewinnen reagierten, bleibt die weitere Entwicklung des Abkommens mit unklaren Details abzuwarten. Notenbankentscheidungen und die Fortschritte in der diplomatischen Umsetzung bleiben zentrale Einflussfaktoren für die Märkte.

Die Ankündigung eines möglichen Abkommens zwischen den USA und dem Iran hat die Ölmärkte deutlich unter Druck gesetzt und zu einem Rückgang der Preise geführt.

Analysten wie Tamas Varga von PVM erklären, dass die Preise für Nordsee-Öl bereits künftige Lieferungen antizipieren und daher aktuell nachgeben. Gleichzeitig wird jedoch erwartet, dass die langsame Wiederaufnahme der Öllieferungen durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus im Jahr 2026 zu einem Angebotsdefizit führen könnte. Experten gehen davon aus, dass die Durchflussmenge nur langsam das Vorkriegsniveau von 20 Millionen Barrel pro Tag erreichen wird, wobei die Zeitspanne für eine vollständige Wiederherstellung des Schiffsverkehrs von Wochen bis zu Monaten reicht.

Diese Marktentwicklung spiegelt die unmittelbare Reaktion der Investoren auf die diplomatische Entspannung wider, während die langfristigen Versorgungsrisiken bestehen bleiben. Der Ölmarkt reagiert sensibel auf geopolitische Signale, und die vorübergehende Erleichterung könnte sich in Volatilität niederschlagen, falls die Umsetzung des Abkommens stockt





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