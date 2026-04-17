Ölpreis stürzt ab: Was bedeutet das für Ihre Tankfüllung?

Massiver Einbruch des Ölpreises um über zehn Prozent nach Entspannung in der Straße von Hormus. Experten erwarten zeitverzögerte, aber spürbare Preissenkungen an den Zapfsäulen. Die weitere Entwicklung hängt von der geopolitischen Lage ab.

Der globale Ölpreis erlebte am Freitag einen dramatischen Absturz und fiel um mehr als zehn Prozent. Auslöser für diese deutliche Marktreaktion war die Beruhigung der Spannungen rund um die Straße von Hormus, einer der kritischsten Wasserstraßen für den internationalen Öltransport. Unmittelbar nach der Nachricht, dass der Iran die Durchfahrt für Handelsschiffe wieder freigegeben hat, reagierten die Finanzmärkte und der Ölpreis brach ein.

Für Verbraucher stellt sich nun die drängende Frage, ob dieser Preisverfall sich bald auch an den Tankstellen niederschlagen wird und Autofahrer mit niedrigeren Benzinpreisen rechnen können. Experten mahnen jedoch zur Geduld. Karsten Junius, Chefökonom bei der Privatbank J. Safra Sarasin, erklärt, dass eine Senkung der Benzinpreise nicht über Nacht geschehen wird. Er betont, dass es erfahrungsgemäß eine gewisse Zeit dauert, bis sich tiefere Ölpreise auf die Endverbraucherpreise an den Tankstellen auswirken. Dies sei ein wiederkehrendes Muster, bei dem Preisänderungen auf dem Weltmarkt nicht sofort an die Konsumenten weitergegeben werden. Die Reaktion von Tankstellen und Ölkonzernen auf sinkende Ölpreise sei tendenziell langsamer als bei steigenden Preisen. Ein weiterer Faktor, der eine schnelle Preisanpassung verzögert, ist die Unsicherheit darüber, ob der aktuelle Preisrückgang von Dauer sein wird. Solange diese Nachhaltigkeit nicht gesichert ist, werden die Preise wahrscheinlich schrittweise und eher zögerlich gesenkt. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, dass erste Effekte bereits in der kommenden Woche spürbar werden könnten. Sollte sich der Ölpreis auf seinem niedrigeren Niveau stabilisieren, geht der Ökonom davon aus, dass günstigere Benzinpreise zu sehen sein werden. Der deutliche Rückgang des Rohölpreises erhöht den Druck auf die Tankstellenbetreiber, diese Kostenvorteile zumindest teilweise an die Kunden weiterzugeben. Niemand möchte den Eindruck erwecken, dass Preisvorteile bewusst zurückgehalten werden. Die entscheidende Frage für die zukünftige Entwicklung des Ölpreises bleibt jedoch die geopolitische Situation. Die Entwicklung des Konflikts und die politischen Signale aus der Region werden maßgeblich darüber entscheiden, ob die Preise stabil niedrig bleiben oder ob es zu einer erneuten Eskalation und damit zu einem schnellen Wiederanstieg des Ölpreises kommt. Eine anhaltende Waffenruhe könnte somit zu längerfristig niedrigeren Energiepreisen führen





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