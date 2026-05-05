Ölmarkt unter Druck: Spannungen im Nahen Osten und Opec-Austritt befeuern Preisunsicherheit

Die Ölpreise steigen weiter, da geopolitische Spannungen im Nahen Osten und der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Opec die Unsicherheit auf dem globalen Ölmarkt erhöhen.

Die Lage am globalen Ölmarkt bleibt weiterhin angespannt und von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über das Wochenende, Maßnahmen zur Öffnung der Straße von Hormus zu ergreifen, führte nur zu einer kurzfristigen Entspannung.

Die Preise für Rohöl sind weiterhin hoch, wobei der Frontmonat der Nordseesorte Brent am Montagabend bei rund 114 US-Dollar pro Fass notierte und die US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) bei knapp 105 US-Dollar. Trumps Ankündigung des sogenannten «Projekts Freiheit» über soziale Medien, das darauf abzielt, Schiffe sicher durch die Straße von Hormus zu geleiten, wirft jedoch viele Fragen auf.

Die konkrete Ausgestaltung dieser Operation ist bislang unklar, und Experten bezweifeln, dass die US-Marine über ausreichend geeignete Schiffe verfügt, um eine effektive Eskorte zu gewährleisten. Trotz der angespannten Situation und der hohen Preise scheint der Markt weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Konflikts im Nahen Osten zu hoffen, was sich in der abwärtsgerichteten Terminkurve (Backwardation) widerspiegelt. Das bedeutet, dass Terminkontrakte für spätere Lieferungen günstiger sind als solche für eine baldige Lieferung.

Diese Hoffnung wird auch durch die Annahme gestützt, dass Präsident Trump im Vorfeld der Zwischenwahlen im November kaum ein Interesse an steigenden Benzinpreisen in den USA haben dürfte. Die Turbulenzen am Ölmarkt werden zusätzlich durch interne Spannungen innerhalb der Opec verstärkt. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Austritt aus der Förderorganisation zum 1. Mai bekannt gegeben.

Innerhalb der Opec, die nach außen hin den Eindruck einer geschlossenen Front vermitteln möchte, gab es in letzter Zeit immer wieder Streitigkeiten über die Produktionsquoten. Die VAE hatten sich wiederholt nicht an die vorgegebenen Quoten gehalten und ihre Produktion deutlich erhöht.

Obwohl der Austritt der VAE, als drittgrößtem Förderer der Gruppe, kurzfristig keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Ölhandel zu erwarten scheint, da das Angebot der Region derzeit ohnehin nicht vollständig auf den Markt gelangt, wird die langfristige Macht des Ölkartells dadurch weiter geschwächt. Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass der Austritt der VAE zu einer erhöhten Volatilität des Ölpreises führen wird, da es der Opec immer schwerer fallen dürfte, die Notierungen zu stabilisieren.

Produktionskürzungen zur Stützung der Preise würden anderen Fördernationen außerhalb des Kartells die Möglichkeit geben, ihre Produktion zu erhöhen und Marktanteile zu gewinnen. Als Reaktion auf den überraschenden Austritt der VAE haben sieben wichtige Mitgliedsländer der Opec+ die geplanten Förderquoten erhöht. Die Organisation gab am Sonntag bekannt, im Juni 188.000 Fass pro Tag zusätzlich produzieren zu wollen. Ob dieses Ziel jedoch tatsächlich erreicht werden kann, ist angesichts der Auswirkungen des Nahostkonflikts fraglich.

Parallel dazu sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 24. April um 6,2 Millionen Fass gesunken, wie Daten der nationalen Energiebehörde EIA (Energy Information Administration) zeigen. Die kommerziellen Lagerbestände belaufen sich demnach auf 459,5 Millionen Fass. Trotz mehrerer wöchentlicher Rückgänge liegt dieses Niveau jedoch weiterhin 1% über dem Fünfjahresmittel für diese Jahreszeit.

Die Kombination aus geopolitischen Spannungen, internen Konflikten innerhalb der Opec und den sich verändernden Lagerbeständen in den USA deutet auf eine anhaltend volatile und unsichere Situation am globalen Ölmarkt hin. Die Entwicklung der kommenden Wochen wird entscheidend sein, um zu beurteilen, ob sich die Lage stabilisiert oder ob die Preise weiter steigen werden. Die Märkte beobachten die politischen Entwicklungen im Nahen Osten und die Entscheidungen der Opec+ genau, um ihre Strategien anzupassen und die Auswirkungen auf die Energieversorgung zu minimieren





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ölmarkt Opec Nahostkonflikt Energiepreise Rohöl USA VAE Trump Straße Von Hormus Backwardation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arzneimittelengpässe in der Schweiz: Wie der Konflikt im Nahen Osten die Versorgung bedrohtDer Konflikt im Nahen Osten hat die globalen Lieferketten unterbrochen und führt zu Engpässen bei lebenswichtigen Arzneimitteln in der Schweiz. Die Schweiz hat Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung zu sichern, doch die Abhängigkeit von wenigen Produktionsstätten bleibt eine Herausforderung.

Read more »

Benzinpreise steigen: Frankreich über 2 Euro, Schweiz noch moderatWährend die Benzinpreise in Frankreich die Marke von 2 Euro pro Liter überschreiten, steigen auch in der Schweiz die Preise, jedoch moderater. Die Schweiz profitiert im Vergleich zu Nachbarländern noch von günstigeren Preisen, aber globale Unsicherheiten und der Krieg im Nahen Osten könnten die Situation verändern.

Read more »

Flughafen Zürich verzeichnet Flugverkehrsaufschwung trotz geopolitischer UnsicherheitenDer Flughafen Zürich meldet für April 2026 einen deutlichen Anstieg der Flugbewegungen, der erstmals das Niveau von vor der Corona-Pandemie übertrifft. Trotz geopolitischer Spannungen zeigt der Luftverkehr eine robuste Erholung.

Read more »

Schweizer Arbeitsmarkt bleibt trotz Iran-Krieg robustIn der Schweiz haben sich die Aussichten für die Beschäftigung trotz der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten und steigender Ölpreise bisher nicht eingetrübt. Das zeigt der vom KOF Institut der ETH Zürich vierteljährlich erhobene Beschäftigungsindikator.

Read more »

Industriefirmen trotz Krieg noch optimistischer als vor MonatsfristDie Industriefirmen in der Schweiz zeigen sich trotz dem Krieg im Nahen Osten noch etwas optimistischer als vor einem Monat. Die Hoffnungen, dass die Branche endlich aus der langen Krise kommt, erhalten damit neue Nahrung.

Read more »

Spannungen in der Straße von Hormuz: Iran und USA im KonfliktDer Iran hat einen US-Zerstörer daran gehindert, in die Straße von Hormuz einzudringen, während die USA eine Initiative zur Unterstützung blockierter Schiffe ankündigen. Gleichzeitig wird in der Schweiz über eine Flugticketabgabe diskutiert, und in Zürich wurde eine neue Kantonsratspräsidentin gewählt. Weitere Themen sind die Freigabe des Mengele-Dossiers, Hantavirus-Infektionen, ein Wechsel bei Lidl Schweiz, die Met Gala in New York, ein Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und dem italienischen Präsidenten sowie die Rückgabe eines Hodler-Gemäldes.

Read more »