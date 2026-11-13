Ölmarkt erholt sich trotz Krieg: IEA korrigiert Prognose nach oben

Die Internationale Energieagentur meldet steigende Ölpreise und Angebotserholung. Der Iran blockiert IAEA-Inspektionen, während Israel Einreiseverbote verhängt und humanitäre Kritik zunimmt.

Die globale Ölversorgung zeigt trotz anhaltender militärischer Konflikte im Nahen Osten klare Erholungszeichen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) übersteigt das weltweite Ölangebot im Oktober erstmals seit Beginn des Krieges wieder die Nachfrage. Diese Marktdynamik hat zu einer signifikanten Aufwärtskorrektur der Prognosen für das verbleibende Jahresende geführt, während gleichzeitig geopolitische Spannungen durch Einreiseverbote und diplomatische Blockaden weiter zunehmen.

Steigende Exportmengen mildern Lieferengpässe

Die weltweiten Ölvorräte wuchsen im vergangenen Monat um 52 Millionen Barrel. Dieser Anstieg erfolgte deutlich schneller als der Zuwachs bei der globalen Nachfrage. Die IEA berichtete, dass die Ölexporte aus den Golfstaaten im Oktober 2024 einen Wert von 18,4 Millionen Barrel pro Tag erreichten. Diese Menge liegt zwar immer noch 26 Prozent unter dem Niveau vor Kriegsausbruch, markiert jedoch einen wichtigen Wendepunkt in der Versorgungslage. Die Energieagentur hebt hervor, dass Förderausfälle im Nahen Osten sowie in Russland teilweise durch gesteigerte Produktionskapazitäten in den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien kompensiert wurden.

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IAEA kritisiert fehlende Transparenz des Irans

Teheran hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) offiziell mitgeteilt, dass Gespräche über die Wiederaufnahme von Inspektionen nicht fortgesetzt werden können. Dieses Signal stammt aus einem vertraulichen Bericht der IAEA, der am Freitag an die Mitgliedstaaten verteilt wurde und der Nachrichtenagentur AP vorliegt. Die iranische Führung verweist auf eine Reihe anhaltender, öffentlicher Drohungen des US-Präsidenten, das Land und insbesondere seine Atomanlagen militärisch anzugreifen. Seit den Bombardements durch die USA und Israel im Jahr 2024 konnte die IAEA den Verbleib von nahezu waffenfähigem Uran nicht mehr unabhängig überprüfen. Die Behörde bezeichnete die fehlenden Informationen als Grund zur Besorgnis.

Diplomatische Manöver und humanitäre Kritik

Die geopolitischen Spannungen werden durch weitere Vorfälle verschärft. Israel hat den französischen Politiker Jean-Luc Mélenchon die Einreise verboten, was auf dessen kritische Haltung zur Kriegsführung zurückzuführen ist. Gleichzeitig haben mehr als 50 Staaten und Organisationen Israel aufgefordert, dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Eine von Großbritannien, Katar und Jordanien angeführte Gruppe forderte am Donnerstag die unverzügliche Einfuhr von Materialien für Notunterkünfte, Brennstoff, Wasser und medizinische Hilfe. UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher übte ähnliche Kritik und warnte vor Unterkühlung und Atemwegsinfektionen aufgrund des nahenden Winters.

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Militärische Eskalation im Jemen und diplomatische Initiativen

Auch im Jemen eskalieren die Angriffe. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gab an, drei Drohnen der Huthi-Miliz abgefangen und zerstört zu haben. Eine Drohne wurde über Riad abgeschossen, zwei weitere im Osten des Königreichs. Die Huthi-Miliz behauptete, Einrichtungen des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Riad angegriffen zu haben. Parallel dazu meldet das iranische Parlament, dass die USA den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Unterstützung bei direkten Verhandlungen mit Teheran gebeten haben. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf betonte, Russland sei ein strategischer Partner, der auf die iranische Führung einwirken soll.

Ausblick auf Nachfrage und chemische Industrie

Trotz der aktuellen Erholung der Angebotsseite bleiben die Lieferketten fragil. Die IEA prognostiziert, dass die Ära knapper Versorgung mit Mineralölprodukten, insbesondere Diesel, das größte Problem für den Markt und die Verbraucher bleibt. Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur schränken die Dieselversorgung weiter ein. Ab März 2027 wird wieder mit einem Anstieg der globalen Nachfrage gerechnet, der jedoch zunächst durch hohe Kraftstoffpreise gebremst wird. Fast 80 Prozent des Nachfragezuwachses im Jahr 2027 sollen voraussichtlich auf petrochemische Rohstoffe entfallen, die als Ausgangsstoffe für die chemische Industrie dienen. Raffinerien im Atlantikraum, insbesondere in den USA, laufen derzeit auf Hochtouren, um von den hohen Gewinnspannen zu profitieren.