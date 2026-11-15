Olivia Neumann in Indien: Schweizer Behörden unter Druck

Olivia Neumann fehlt in Indien der legale Aufenthaltsstatus. Ihre Anwältin Yasmeen Wankhede kritisiert das EDA scharf, da diplomatische Mittel zur Klärung der Lage nicht ausreichend genutzt würden.

Olivia Neumann befindet sich in einer prekären Lage in Indien, da ihr Visum abgelaufen ist und keine Verlängerung erfolgt. Die Schweizer Bürgerin fühlt sich vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten ( EDA) im Stich gelassen, während sie ohne geklärten Aufenthaltsstatus in Gujarat lebt. Die Ermittlungen gegen sie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind noch nicht abgeschlossen, doch der Druck steigt, da eine Abschiebung oder Obdachlosigkeit drohen.

Diplomatischer Handlungsbedarf im Konsulat

Olivia Neumann lebt aktuell in einer kleinen Wohnung im Bundesstaat Gujarat, wo sie die Dachterrasse zur Bewegung nutzt, um der Isolation zu entfliehen. Ihre Anwältin Yasmeen Wankhede fordert die Schweizer Behörden auf, aktiv auf diplomatischen Kanälen bei den lokalen und zentralen indischen Behörden zu intervenieren. Das Ziel soll sein, den Stand des Verfahrens zu erfragen und auf eine rasche Klärung der visumrechtlichen Situation hinzuwirken. Yasmeen Wankhede kritisiert, dass Schweizer Behörden hier zu wenig Unterstützung bieten.

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Scharfe Kritik an der Haltung des EDA

Yasmeen Wankhede übt scharfe Kritik an der Argumentation des EDA, es könne nicht in die indische Rechtsprechung eingreifen. Sie betont, dass Olivia Neumann keine Kriminelle sei und nicht einmal angeklagt, sondern lediglich verdächtigt werde, ein Delikt begangen zu haben, wobei es einzig um ein Telefonat geht. Yasmeen Wankhede appelliert an das EDA, das indische Aussenministerium darüber zu informieren, dass eine Schweizer Bürgerin in Indien ohne jegliche Rechte festgehalten werde. Das Risiko einer Vergewaltigung oder eines Überfalls auf der Straße sei groß, weshalb sofortige Maßnahmen gefordert werden.

Rechtliche Grundlagen des Auslandschweizergesetzes

Das EDA beruft sich auf das Auslandschweizergesetz, das Leistungen bei Inhaftierung regelt, aber keine individuelle Rechtsansprüche auf konsularischen Schutz gewährt. Das Gesetz sieht vor, dass Reisende Eigenverantwortung für ihren Aufenthaltsstatus tragen. Gleichzeitig räumt es dem EDA Möglichkeiten ein, wenn Personen nicht in der Lage sind, ihre Interessen zu wahren. Schweizer Vertretungen können auf diplomatischen Kanälen intervenieren, dürfen aber weder in Gerichtsverfahren eingreifen noch einen Freispruch verlangen. Aktuell sind 244 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland inhaftiert, doch Zahlen zu Festsitzenden wie bei Olivia Neumann fehlen.

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Positionen von Experten und Botschaftern

Der ehemalige Botschafter Toni Frisch warnt davor, überhöhte Erwartungen an das EDA zu stellen. Er指出, dass Personen, die Warnungen ignorieren, nicht erwarten dürfen, dass das EDA Konflikte sofort löst. Dennoch bleibt die Forderung von Olivia Neumann und Yasmeen Wankhede bestehen, dass das Generalkonsulat in Mumbai stärker auf die Klärung hinwirken sollte. Die Situation zeigt die Grenzen des konsularischen Schutzes bei nicht inhaftierten Personen auf, deren Visumstatus unklar ist.

Konsequenzen für das weitere Vorgehen

Olivia Neumann bleibt in einer Schwebe, da keine schnelle Lösung in Sicht ist. Das EDA betont, dass es die Souveränität und Rechtsordnung jedes Landes respektiert und keine Haftentlassung erwirken kann. Yasmeen Wankhede sieht jedoch klare Handlungsoptionen für das Konsulat in Mumbai, um nach Wegen zur Regelung des Visums zu suchen. Bis zur Klärung des Ermittlungsverfahrens muss Olivia Neumann mit den unsicheren Lebensbedingungen in Gujarat zurechtkommen.