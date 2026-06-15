Oliver Tree bei Helikopterabsturz in Rio de Janeiro getötet

Der US-Musiker Oliver Tree kam bei einer Kollision zweier Hubschrauber in Brasilien ums Leben. Insgesamt starben sechs Menschen. Der 32-Jährige war gerade auf Tour und hatte zuvor noch ein fröhliches Brasilien-Video gepostet.

Der US-amerikanische Musiker Oliver Tree , geboren als Oliver Tree Nickell, ist am Sonntag bei einem Helikopter unglück in Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Zwei Hubschrauber kollidierten über dem Stadtteil Recreio dos Bandeirantes, wobei insgesamt sechs Menschen starben.

Unter den Opfern befanden sich neben Tree der argentinische Youtuber Gaspar Prim (Gaspi), Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves sowie die Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac. Die brasilianische Luftwaffe untersucht den Unfallhergang. Kurz vor dem Unglück hatte Tree noch ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er seine Freude über die erste Brasilien-Reise ausdrückte.

In dem Clip, entstanden gemeinsam mit dem Influencer Iae Break, zeigte er sich beim Haareschneiden, Motorradfahren, Grillen und hielt eine Nachbildung des FIFA WM-Pokals in die Kamera. Mit dem scherzhaften Spitznamen "Neymar" bezog er sich auf den brasilianischen Fußballstar. Nur kurz darauf kam der 32-Jährige bei der Kollision ums Leben. Tree befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf Tournee.

Erst wenige Tage zuvor hatte er ein Konzert in São Paulo absolviert. Auf seiner offiziellen Website waren weitere Auftritte in Europa angekündigt, darunter ein Konzert in Zürich im September. Sein Tod kommt für Fans völlig überraschend, insbesondere weil er noch kurz zuvor aktiv in sozialen Medien präsent war. Nach der Nachricht verbreiteten sich seine letzten Posts wie ein Schock durch die Online-Community, und viele Anhänger hinterließen Abschiedskommentare.

Geboren in Santa Cruz, Kalifornien, begann Oliver Tree seine Musikkarriere bereits als Teenager. Sein Stil war eine eklektische Mischung aus Alternative Pop, Elektro und Hip-Hop, ergänzt durch einen markanten visuellen Auftritt mit Topfschnitt, Sonnenbrille und übertriebenen Outfits. Der internationale Durchbruch gelang ihm 2020 mit dem Album "Ugly Is Beautiful", das den Hit "Life Goes On" enthielt. Es folgten Alben wie "Cowboy Tears" und "Alone in a Crowd".

Im April 2026 veröffentlichte er zuletzt "Love You Madly Hate You Badly". Zusammengefasst bedeutet der plötzliche Tod des experimentierfreudigen Künstlers einen großen Verlust für die Musikszene. Während die Unfallursache noch ermittelt wird, erinnern Fans weltweit an seine unkonventionelle Art und seine eingängigen Songs. Das Unglück in Rio de Janeiro, bei dem auch weitere Personen ums Leben kamen, unterstreicht die Gefahren des Luftverkehrs und hat internationale Bestürzung ausgelöst





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