Oliver Pocher ist erneut verärgert über Amira Aly

Der Comedian Oliver Pocher ist erneut verärgert, weil seine Ex-Frau Amira Aly ihm die Neuigkeit über ihre Schwangerschaft nicht persönlich mitgeteilt hat. Er kritisiert Aly für ihr Verhalten und sagt, dass er als Teil der engsten Familie über derartige Nachrichten persönlich informiert werden sollte.

Oliver Pocher ist erneut verärgert, weil seine Ex-Frau Amira Aly ihm die Neuigkeit über ihre Schwangerschaft nicht persönlich mitgeteilt hat. Der Comedian hat sich in einem Podcast über die Situation geäußert und kritisiert Aly für ihr Verhalten.

Erwartet wurde von den Zuhörern, dass Aly Pocher persönlich informieren würde, aber sie hat sich stattdessen in der Öffentlichkeit geäußert. Pocher sieht sich als Opfer von Aly's Handlungen und betont, dass er als Teil der engsten Familie über derartige Nachrichten persönlich informiert werden sollte. Er kritisiert auch Aly's Umgang mit Christian Düren, ihrem neuen Partner, und sagt, dass er ihm keine Gratulation schuldig ist.

Pocher geht davon aus, dass das ungeborene Kind später nichts von den Spannungen mitbekommen wird und dass er es später gemeinsam mit seinen beiden Söhnen zur Schule bringen wird. Aly hat sich bisher nicht geäußert





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