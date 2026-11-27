Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die Strafe für René Benko auf 36 Monate erhöht. Er wurde der Gläubigerschädigung wegen versteckter Wertgegenstände schuldig gesprochen.

Das Oberlandesgericht Innsbruck hat am Donnerstag die Haftstrafe für den österreichischen Immobilienunternehmer René Benko von 30 auf 36 Monate erhöht. Diese Entscheidung des OLG Innsbruck betrifft das Verfahren wegen Gläubigerschädigung und bestätigt die schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen für den Gründer der Signa-Gruppe. Die Korrektur der ursprünglichen Strafe des Landesgerichts Innsbruck stellt eine weitere negative Entwicklung in der laufenden Prozessionsserie dar, die das Vermögen und den freien Willen des Investors massiv einschränkt.

Korrektur der Strafhöhe durch das OLG Innsbruck

Die Richter des Oberlandesgerichts Innsbruck haben die ursprüngliche Verurteilung durch das Landesgericht Innsbruck aufgehoben und durch eine neue Strafe ersetzt. Das Landesgericht hatte René Benko zuvor zu 15 Monaten Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe verurteilt. Das höhere Gericht erkannte diese mildere Sanktion jedoch nicht an und verhängte stattdessen eine eigenständige Strafe von sechs Monaten. Diese sechsmonatige Freiheitsstrafe werden die Gerichte nun zur bereits rechtskräftigen Verurteilung von 30 Monaten addieren. Durch diese Addition ergibt sich eine Gesamtstrafe von 36 Monaten Haft für den Angeklagten. Eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur hat diese neue Haftdauer offiziell bestätigt.

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Tatbestand: Verborgene Luxusuhren und Manschettenknöpfe

Der Kern der Gläubigerschädigung liegt in der vorsorglichen Versteckung von Wertgegenständen, bevor Gläubiger auf das Vermögen zugreifen konnten. Nach der Überzeugung der Justiz hat René Benko hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Ehefrau versteckt. Diese Aktion erfolgte gezielt, um die Gegenstände vor dem Zugriff seiner Gläubiger zu schützen. Die Gerichte werten diese Handlung als gezielte Schädigung der Gläubiger, da das Vermögen dem Insolvenzmanagament vorenthalten wurde. Die genauen Werte der Uhren und Manschettenknöpfe wurden in der aktuellen Urteilsbegründung nicht detailliert beziffert, die Art der Objekte jedoch als hochwertig charakterisiert. Diese Tarnung der Assets gilt als zentraler Beweis für die strafbare Handlung.

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Weitere Verfahren und aktuelle Untersuchungshaft

Die Urteilsfindung des OLG Innsbruck ist nur ein Teil des komplexen Rechtsstreits um René Benko. Eine jüngst ergangene Verurteilung zu weiteren zwei Jahren Haft wegen schweren Betrugs ist noch nicht rechtskräftig. Dieses separate Verfahren hängt noch in der Schwebe und könnte die Gesamtstrafe erheblich erhöhen. Der Unternehmer sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft und bestreitet alle ihm zur Last gelegten Vorwürfe. Seine Verteidigung plädiert weiterhin auf Unschuld, während die Justiz den Nachweis der Vorsatzhandlungen als erbracht ansieht. Die Kombination aus der nun bestätigten Gläubigerschädigung und dem anhängigen Betrugsverfahren schränkt seine Freiheit massiv ein.

Finanzielle Hintergrund: Insolvenz der Signa-Immobilie

Die rechtlichen Probleme von René Benko sind eng mit dem Zusammenbruch seines Immobilien- und Handelsimperiums Signa verknüpft. Mit der Signa-Gruppe hatte er einst ein Milliarden-Vermögen aufgebaut und war einer der einflussreichsten Wirtschaftsbosse Österreichs. Der Weg in die Insolvenz wurde jedoch durch externe Faktoren und interne Strategien geebnet. Steigende Zinsen und explodierende Baukosten belasteten die Balance-sheet der Gruppe zunehmend. Hinzu kamen risikoreiche Zukäufe, darunter der Erwerb der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof. Diese Expansion überforderte die finanzielle Struktur, was schließlich zum Staatsbankrott des Unternehmens und zu den jetzigen strafrechtlichen Nachverfahren führte.