Ein Sattelmotorfahrzeug in der Uznacherstrasse führte zu einem Ölverlust von rund zehn Litern, der in den Bildhausweiher überschüttete. Feuerwehr, Polizei und Umweltschadendienst reagieren, Untersuchungen laufen fort.

Am Montagmorgen, dem 15. Juni 2026, ereignete sich ein bemerkenswertes Ereignis in der Uznacherstrasse. Ein Sattelmotorfahrzeug , das für den Transport von Gütern genutzt wird, verspürte plötzlich einen lauten Knall und nicht wenige Minuten später leitete ein beträchtlicher Ölfluss aus der Motorenabdeckung.

Der Einsatz des Fahrers, eines 39‑jährigen Mannes, war um 8:41 Uhr bei der Notruf‑ und Einsatzleitzentrale St. Gallen eingegangen. Er berichtete, dass er das Fahrzeug sofort anhalten und die Ölung feststellen musste, bevor er evtl. weitere Schäden verhinderte. Kurz nach dem Eingang der Meldung wurden die örtlichen Feuerbändiger und die Einsatzkräfte der Kantonspolizei St. Gallen mobilisiert. Innerhalb weniger Minuten erreichten sie die Unfallstelle, wo sich ungefähr zehn Liter Schmieröl bereits in einen Unterschichtschacht gerichtet hatten.

Die sofortige Anordnung, Ölsperren an der Stelle zu verlegen, half, die Verbreitung des Öls zu stoppen und verhinderte, dass noch mehr in den nahegelegenen Bildhausweiher gelangte. Zudem wurde ein Spezialfahrzeug für das Absaugen eingesetzt, das die Gefahrstofflast effizient beseitigte. Parallel dazu kamen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei zur Überwachung des Unfallgebiets zusammen, um das technische und die Zugangsrecht zu sichern. Der Umweltschadendienst des Amtes für Umwelt griff hinzu und startete eine erste Analyse der möglichen Auswirkungen auf die Gewässerqualität des Weihers.

Die Feuerwehr st. Gallen, mit eingeteilten zehn Angehörigen, half bei der gesamten Sanierung, wobei insbesondere die Kontrolle der ökologischen Belastung im Vordergrund stand. Der geschätzte Schaden ist momentan noch nicht abschließend beurteilt. Grund dafür sind fehlende Originalberichtdaten zu dem genauen Ausmaß der Ölfreisetzung sowie der Zustand des Wassers nach der Absaugung. Die zuständigen Fachstellen vom Umweltamt klären derzeit die Beteiligung zusätzlicher Laboranalysen und führen Langzeitstudien zur möglichen Kontamination des Gewässers durch.

Dies ist Teil einer laufenden Überwachung, die in den kommenden Wochen weiter variiert und ergänzt wird. Weiterhin steht die Frage, ob noch weitere technische Defekte am Sattelmotorfahrzeug existierten, bevor der Knall zur Ölnebelung führte. Fällt die Ursache auf einen mechanischen Bruch oder auf ein unsachgemäßes Wartungsintervall, werden die Fahrzeughalter über die Konsequenzen in Kenntnis gesetzt und mögliche Konsequenzen für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erörtert.

Die Kommunikantsche Abteilung der Stadtverwaltung hat angekündigt, den Öffentlichkeit regelmäßige Updates über den Stand der Untersuchungen zukommen zu lassen und das Bewusstsein für die Bedeutung korrekter Fahrzeugpflege zu schärfen. ---





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