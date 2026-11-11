OGH Liechtenstein erlaubt Zugriff auf Stiftung des Signa-Gründers Benko

Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat bestätigt, dass auch das Vermögen der von René Benko mit seiner Mutter gegründeten Stiftung zur Begleichung seiner Schulden herangezogen werden kann. Die Entscheidung verstärkt die Chancen der Gläubiger.

Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat im Insolvenzverfahren des österreichischen Signa-Gründers René Benko entschieden, dass grundsätzlich auch auf das Vermögen einer von Benko mit seiner Mutter gegründeten Stiftung zugegriffen werden kann. Das Urteil stärkt die Möglichkeit, die bestehenden Schulden des Geschäfts­führers aus dieser Stiftung heraus auszubezahlen.

Rechtlicher Rahmen für Stiftungsvorwürfe

Der Gerichtsentscheid legt fest, dass das Vermögen einer Stiftung, die im Familienrecht verwirklicht wurde, nicht von der üblichen Vermögensabgrenzung ausgenommen ist. Das gezielt kontrollierte Stiftungs-Asset kann somit als Quelle zur Schuldentilgung ihres Gründers herangezogen werden. Die Voraussetzungen für einen konkreten Zugriff müssen später noch vom Landgericht geprüft werden.

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Reaktionen der beteiligten Parteien

Der Anwalt der Stiftung betonte, dass die Klage der Gläubiger bislang keine endgültige Sicherung erlangt habe. Er appellierte an die Gerichte, die Zahlungsfähigkeit der Stiftung nicht unbeschadet zu ersehen. Im Gegensatz dazu stellte der Insolvenzverwalter klar, dass eine ursprüngliche Sicherungsverfügung von über 50 Millionen Euro weiterhin Bestand habe, was die Schuldenlage stärkt.

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Auswirkungen für Betroffene und zukünftige Schritte

Für die Gläubiger bedeutet der Gerichtshof eine erweiterte Basis, die Forderungen gegen Benko geltend zu machen. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob die Voraussetzungen für einen konkreten Zugriff gelten. Sollten die Bedingungen erfüllt sein, kann ein Insasse‑Geschäftsplan zur Restschuldbefreiung noch vorab angepasst werden. Die Entscheidung wird die Entwicklung der finanziellen Verhältnisse von René Benko und seiner dazugehörigen Stiftung maßgeblich beeinflussen.