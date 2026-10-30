OGC Nizza vs. Stade Rennes: Matchreport zur 19. Runde der Ligue 1
Ein detaillierter Spielbericht der Begegnung zwischen OGC Nizza und Stade Rennes in der 19. Runde der Ligue 1, inklusive aller Tore, Vorlagen, Strafraumszenen und Fouls.
Abseits OGC Nizza. Yéhvann Diouf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niels Nkounkou im Abseits. Foul von Abdelhamid Aït Boudlal ( Stade Rennes).
Ball abgeblockt. Djibril Coulibaly (OGC Nizza) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke. Ball abgeblockt.Also readMehr als ein Viertel aller Einelternhaushalte in Winterthur beziehen Sozialhilfe
Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niels Nkounkou mit einer Flanke. Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
Ball pariert. Boulaye Dia (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrien Thomasson. Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Wahi verschafft Nizza die Führung
Tor! Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 2:1. Elye Wahi (OGC Nizza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links. Valentin Rongier verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einem Steilpass nach einem Konter. Vorbeigeschossen.
Mohammed Amoura (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke. Ball abgeblockt. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Clauss mit einer Flanke.
Vorbeigeschossen. Sofiane Diop (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hicham Boudaoui nach einer Ecke. Ball abgeblockt.
Rennes holt durch Szymanski Ausgleich
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Szymanski. Vorbeigeschossen. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
Vorbereitet von Niels Nkounkou. Vorbeigeschossen. Hicham Boudaoui (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Tor!
Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 1:1. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke. Tor!
Der Spielstand zwischen OGC Nizza und Stade Rennes ist 1:0. Elye Wahi (OGC Nizza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte. Nicolas Lemaître verschuldtet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum. Vorbeigeschossen.
Torgefahr durch Dia und Nagida
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Boulaye Dia mit einem langen Ball nach einem Konter. Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Ball pariert. Elye Wahi (OGC Nizza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Coulibaly mit einem Steilpass. Vorbeigeschossen.
Adrien Thomasson (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke. Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boulaye Dia.
Abseits Stade Rennes. Valentin Rongier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Przemyslaw Frankowski im Abseits. Foul von Sofiane Diop (OGGC Nizza). Foul von Jonathan Clauss (OGC Nizza).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen OGC Nizza und Stade Rennes.
Get an alert when there is news on SportFollow Sport