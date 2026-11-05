OFI Kreta besiegt Hapoel Be'er Sheva mit 0:2

OFI Kreta gewinnt das Spiel gegen Hapoel Be'er Sheva mit 2:0 durch Tore von Achilleas Poungouras und Taxiarchis Fountas.

OFI Kreta hat sein Fußballspiel gegen Hapoel Be'er Sheva mit einem klaren 0:2-Sieg abgeschlossen. Die griechische Mannschaft dominierte den Verlauf des Duells und sicherte sich die drei Punkte durch zwei individuelle Treffer. Zahi Ahmed und Lorenzo Dickmann von Hapoel Be'er Sheva scheiterten bei ihren Angriffen, während OFI Kreta die Defensive robust hielt.

Torverlauf und Siegtreffer

Achilleas Poungouras eröffnete in der 1. Halbzeit die Torschützenliste für OFI Kreta. Er traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte nach einer Standardsituation und gab seinem Team die Führung. Dieses Tor sorgte für die notwendige Sicherheit im Aufbauspiel der Griechen.

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Später verdoppelte Taxiarchis Fountas den Vorsprung. Er nutzte einen Pass von Nikolaos Athanasiou nach einer Standardsituation. Fountas schloss mit dem rechten Fuß vom linken Flügel oben rechts ab. Damit stand der Spielstand zwischen Hapoel Be'er Sheva und OFI Kreta bei 0:2. Dieses Ergebnis bedeutete das Ende der Hoffnung für die israelische Mannschaft.

Abschläge und Abwehrarbeit

Jonas Malede von Hapoel Be'er Sheva hielt einige Bälle sicher. Zahi Ahmed versuchte es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, doch der Torwart parierte sicher in der Mitte des Kastens. Ein weiterer Versuch von Zahi Ahmed aus der Strafraummitte per Kopf wurde ebenfalls von Jonas Malede kontrolliert.

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Der Abwehrspieler von OFI Kreta stoppte auch einen Kopfball von Matan Baltaxa. Der Ball wurde abgeblockt, nachdem Matan Baltaxa links im Fünfmeterraum versucht hatte, nach einer Vorlage von Amankwah Forson zu treffen. Dieser Schlag ging knapp rechts vorbei und unterstrich die gute Defensive.

Fouls und Freistöße

Das Spiel war von mehreren Fouls und Freistößen geprägt. Zahi Ahmed beging ein Foul in der gegnerischen Hälfte und schenkte damit OFI Kreta einen Vorteil. Andreas Bouchalakis erhielt ebenfalls einen Freistoß zugesprochen. Lorenzo Dickmann und Thanasis Androutsos nutzten ihre Positionen für Standardsituationen.

Handspiel von Amankwah Forson sorgte ebenfalls für Unterbrechungen. Muhammad Abu Rumi von Hapoel Be'er Sheva bekam auf dem rechten Flügel einen Freistoß. Die Schiedsrichter sahen zudem Thiago Nuss von OFI Kreta im Abseits, als Andreas Bouchalakis einen Pass nach vorne spielte. Dies verhinderte eine klare Chance.

Offene Bälle und Torwartparaden

Adrián Ugarriza von Hapoel Be'er Sheva versuchte es per Kopf aus der Strafraummitze. Die Kugel flog jedoch über die Latte, nachdem Niv Yehoshua eine Flanke einbrachte. Ein weiterer Schuss von Zahi Ahmed aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß wurde von den Schiedsrichtern als abgeblockt gewertet.

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Die Offensivspieler von OFI Kreta blieben effizient. Lorenzo Dickmann bereitete eine Chance für Taxiarchis Fountas vor, der jedoch mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum scheiterte. Muhammad Abu Rumi versuchte es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum, doch die Kugel ging rechts vorbei. Amankwah Forson bereitete diesen Angriff mit einer Flanke vor.