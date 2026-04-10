Öffentliche Diskussion über Schulhausprojekt Campus Loggia in Gelterkinden

In Gelterkinden fand eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Referendumsabstimmung über den Planungskredit für das Schulhausprojekt Campus Loggia statt. Gegner des Projekts präsentierten ihre Argumente und stellten das alternative Projekt Ratio vor. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Kosten des Projekts und die Notwendigkeit von zusätzlichem Schulraum.

Das Referendum skomitee gegen den Projektierungskredit und die Arbeitsgruppe der Alternative Ratio luden die Bevölkerung ein. Gegner des Projektierungskredit s für den Campus Loggia präsentierten an einem öffentlichen Infoanlass ihre Argumente. Der Mehrzwecksaal im Alters- und Pflegeheim zum Eibach in Gelterkinden füllte sich mit Interessierten an der Referendum sabstimmung über den Planungskredit des Schulhaus -Projekts Campus Loggia vom 26. April.

Das Referendumskomitee und die Projektgruppe, die das Alternativprojekt Ratio ausarbeiteten, luden zu diesem öffentlichen Infoanlass am Donnerstagabend ein. Rund 2500 Flyer wurden von den Organisatoren in den Haushalten verteilt. Im Publikum waren vorwiegend Gegner des Projektierungskredits anwesend, während Befürworter in der Minderheit waren, sich aber mit kritischen Fragen zu Wort meldeten. Die von Präsident Pascal Catin und Christoph Bitterlin vorgetragenen Argumente des Referendumskomitees, das das Siegerprojekt als Luxus-Schulbau bezeichnete, rückten in den Hintergrund, während das Gegenprojekt Ratio im Mittelpunkt stand. Jakob Baader und Thomas Lang stellten Ratio vor. Eine zentrale Frage war, warum die Arbeitsgruppe nicht am Wettbewerb teilgenommen hatte. Baader erklärte, dass sie keine Architekten, sondern Baufachleute seien. Auf den Vorwurf, für Ratio sei vom Siegerprojekt abgekupfert worden, entgegnete man, dass dies eine starke Anschuldigung sei. Man räumte ein, dass die Schulraumaufteilung gleich sei. Das Ziel sei es, zu zeigen, dass es billiger geht. \Ein Kritiker äußerte Unverständnis darüber, warum die Gegner ein alternatives Projekt entworfen hatten, wenn sie der Meinung waren, dass kein zusätzlicher Schulraumbedarf bestehe. Die Antwort lautete, dass man zeigen wolle, dass es günstiger geht. Pascal Catin betonte, dass aus ihrer Sicht derzeit kein neuer Schulraum benötigt werde. Eine einheimische Architektin mit 64-jähriger Erfahrung gratulierte den Ratio-Initianten und bezeichnete das Projekt als sehr gut. Die Befürworter des geplanten Schulhaus-Neubaus kritisierten die Kommunikation der Ratio-Initianten scharf. Die Fachjury kritisierte das alternative Schulprojekt als erschreckend. Die Veranstaltung diente dazu, die unterschiedlichen Standpunkte darzustellen und die Bevölkerung über die bevorstehende Abstimmung zu informieren. Die Auseinandersetzung konzentrierte sich auf die Finanzierung des Projekts und die Notwendigkeit von zusätzlichem Schulraum.\Die Diskussion offenbarte tiefergehende Meinungsverschiedenheiten über die Gestaltung der Zukunft der Bildungseinrichtungen in der Gemeinde. Die Kritiker des ursprünglichen Projekts argumentierten, dass die geplanten Baukosten überhöht seien und das alternative Projekt eine wirtschaftlichere Lösung darstelle. Sie betonten die Notwendigkeit, sorgfältig mit den Steuergeldern umzugehen und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Die Befürworter des Campus Loggia hingegen hoben die Vorteile des ursprünglichen Entwurfs hervor, insbesondere in Bezug auf moderne pädagogische Konzepte und die Schaffung eines attraktiven Lernumfelds. Sie argumentierten, dass die Investition in eine hochwertige Schulinfrastruktur langfristig der Gemeinde zugutekommen werde. Die Debatte spiegelte die unterschiedlichen Prioritäten und Visionen der Gemeindemitglieder wider und verdeutlichte die Herausforderungen, die mit der Planung und Umsetzung von öffentlichen Bauprojekten verbunden sind. Die bevorstehende Abstimmung wurde somit zu einer wichtigen Entscheidung über die Zukunft der Bildung und die finanzielle Ausrichtung der Gemeinde





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