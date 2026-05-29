Offener Brief von Jeffrey Sachs an Bundeskanzler Merz: Deutschlands Verantwortung für den Frieden

In einem offenen Brief appelliert US-Geostratege Jeffrey Sachs an Bundeskanzler Merz, die Eskalation im Ukraine-Krieg zu stoppen und Diplomatie mit Russland zu suchen. Sachs kritisiert die deutsche Außenpolitik und listet sechs Versäumnisse seit der Wiedervereinigung auf, die zur aktuellen Krise beigetragen hätten.

Dies ist ein offener Brief von Jeffrey Sachs, US-amerikanischer Geostratege und Professor an der Columbia University, der in der Berliner Zeitung erschien. Er richtet sich an Bundeskanzler Friedrich Merz und appelliert an dessen Verantwortung für den Frieden in Europa.

Sachs erinnert daran, dass er bereits vor einem halben Jahr an Deutschland appelliert hatte, Diplomatie gegenüber Russland zu suchen, anstatt den Krieg zu normalisieren. Seitdem habe sich die Lage dramatisch verschlechtert: Europa und Russland schlitterten in einen offenen Krieg. Kein anderer europäischer Regierungschef habe das Gewicht Deutschlands oder die Macht, die Merz persönlich besitze, um diese Katastrophe zu verhindern. Sachs fordert Merz auf, sich für den Frieden einzusetzen und endlich substanzielle Dialoge mit Präsident Putin und Außenminister Lawrow zu führen.

Bisher habe es keinen einzigen solchen Dialog gegeben, obwohl die Dringlichkeit offensichtlich sei. Die vergangenen Tage hätten eine gefährliche Eskalation gebracht: Ukrainische Langstreckendrohnen hätten tief in Moskau eingeschlagen, auch zivile Ziele getroffen, während russische Angriffe auf Kiew massiv verstärkt worden seien. Ukrainische Drohnen seien in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen und hätten die Gefahr eines Zwischenfalls geweckt, der Europa direkt in den Krieg ziehen könnte.

Ein entsetzlicher ukrainischer Angriff auf eine Jungenschule in Luhansk habe die letzten Reste der Zurückhaltung untergraben. Am 25. Mai habe Außenminister Lawrow auf Anweisung Putins den US-Außenminister offiziell über systematische und anhaltende Angriffe auf Einrichtungen in Kiew informiert und die Evakuierung diplomatischen Personals empfohlen. Dies sei der Auftakt zu einer massiven Eskalation.

Sachs betont, dass Diplomatie dringender denn je sei. Der Weg zur Verteidigung der Ukraine sei nicht die Fortsetzung des Gemetzels, sondern ein Frieden zu akzeptablen Bedingungen für alle Parteien. Stattdessen drohe eine Eskalation mit noch mehr Toten, Zerstörung und der realen Gefahr eines Krieges über die Ukraine hinaus.

Indem Merz immer mehr Waffen, größere Kriegskapazitäten und lautere Demonstrationen von Entschlossenheit fordere und signalisiere, dass Deutschland sich auf einen Krieg vorbereite, habe er Berlin zum Beschleuniger statt zur Bremse eines europaweiten Krieges gemacht. Sachs führt sechs schwerwiegende Versäumnisse der deutschen Außenpolitik seit der Wiedervereinigung auf: Erstens die Osterweiterung der NATO entgegen der Zusicherungen im 2+4-Vertrag von 1990. Gorbatschow habe die Wiedervereinigung nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die NATO nicht nach Osten expandiere.

Die freigegebenen Akten des National Security Archive bestätigten diese Zusicherungen. Zweitens die fortgesetzte Missachtung russischer Sicherheitsinteressen, die zu wachsendem Misstrauen geführt habe. Drittens die mangelnde Bereitschaft, wirtschaftliche Kooperation statt Konfrontation zu suchen. Viertens die einseitige Schuldzuweisung an Russland ohne Berücksichtigung eigener Fehler.

Fünftens die Unterlassung ernsthafter Vermittlungsversuche. Sechstens das Fehlen einer unabhängigen deutschen Außenpolitik, die sich nicht allein an US-Interessen orientiere. Sachs fordert Merz auf, diese Fehler zu korrigieren und den Frieden aktiv zu suchen





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