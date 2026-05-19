OECD-Mindeststeuer und kantonale Steuerverschiebungen in der Schweiz

KPMG analysiert die Auswirkungen der OECD-Mindeststeuer und berichtet über den Aufstieg Luzerns zum attraktivsten Unternehmenssteuerstandort.

Die jährliche Veranstaltung von KPMG unter dem Titel Clarity on Swiss Taxes ist normalerweise ein routinemäßiger Termin für Finanzexperten und Steuerberater. In diesem Jahr stand jedoch ein hochbrisantes Thema im Zentrum der Aufmerksamkeit: die Umsetzung der OECD-Mindeststeuer in der Schweiz .

Die Diskussion wurde durch eine Studie der Universität St. Gallen befeuert, die im Auftrag der Swiss-American Chamber of Commerce (AmCham) erstellt wurde. Diese Untersuchung kam zu einem vernichtenden Ergebnis bezüglich der aktuellen Schweizer Praxis und empfahl eine sofortige Abschaffung der nationalen Ergänzungssteuer, bekannt als QDMTT, bereits bis zum Jahr 2026. Besonders US-amerikanische Konzerne, die in der Schweiz Tochtergesellschaften unterhalten, sehen sich durch die aktuelle Regelung benachteiligt. Stefan Kuhn, der Steuerchef von KPMG, versuchte jedoch, diese radikale Forderung zu relativieren.

Er betonte, dass die Studie primär die Perspektive einer spezifischen Interessengruppe widerspiegele und es nicht zwangsläufig bedeute, dass die Schweizer Regierung diesem Ruf folgen sollte. Ein zentraler Punkt der Analyse war die Frage, für wen ein Verzicht auf die QDMTT tatsächlich von Vorteil wäre. Der KPMG-Experte Olivier Eichenberger erläuterte detailliert, dass für Tochtergesellschaften von US-Konzernen eine Entlastung eintreten könnte, insbesondere aufgrund der sogenannten Side-by-Side-Regelung zwischen den USA und der OECD.

Da US-Unternehmen ein erhebliches steuerliches Gewicht in der Schweiz haben, ist das Interesse an einer Senkung der Last groß. Doch für Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz oder in anderen Ländern außerhalb der USA sieht die Situation völlig anders aus. Ohne die nationale Ergänzungssteuer würde der Schweiz ein wichtiger Schutzmechanismus fehlen. Eichenberger argumentierte, dass die Schweiz das Recht zur Besteuerung verlieren würde, wenn sie selbst nicht zugreift; in diesem Fall dürften andere Staaten die Differenz zur Mindeststeuer einfordern.

Eine nationale Veranlagung sichert somit nicht nur die globale Compliance, sondern verhindert primär, dass Steuermittel in fremde Staatskassen fließen. Die Idee einer selektiven Abschaffung, die nur für US-Firmen gelten würde, wird von KPMG als unrealistisch eingestuft, da die OECD eine solche konditionale Lösung höchstwahrscheinlich nicht akzeptieren würde. Aus fiskalischer Sicht ist die Beibehaltung der Top-up-Steuer für den Schweizer Bund äußerst attraktiv. Die Schätzungen gehen davon aus, dass das Volumen dieser Steuern rund 2 Milliarden Franken betragen könnte.

Trotz dieses finanziellen Anreizes plädieren die Experten für eine wachsame Beobachtung der internationalen Entwicklungen. Es gelte zu analysieren, wie andere Nationen reagieren und welche konkreten Auswirkungen auf die US-Tochtergesellschaften in der Schweiz zu verzeichnen sind. Sollte sich in der Zukunft herausstellen, dass eine Anpassung zwingend erforderlich ist, hätte der Bundesrat die Möglichkeit, die Steuer mittels einer Verordnung relativ schnell zu kippen. Bis dahin überwiegt jedoch die Sorge, ein stabiles Steuersystem durch voreilige Änderungen in Schieflage zu bringen.

Die aktuelle Strategie ist daher Abwarten und genaues Analysieren der Marktdynamik. Neben der globalen Steuerpolitik lieferte der Bericht von KPMG auch die traditionellen Vergleiche der kantonalen Steuersätze. Hier gab es eine bemerkenswerte Verschiebung bei den Gewinnsteuern für Unternehmen. Der Kanton Luzern hat den Kanton Zug als attraktivsten Standort für Unternehmenssteuern abgelöst, nachdem er seinen Satz um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hat.

Im landesweiten Durchschnitt sank die Gewinnsteuer leicht von 14,60 auf 14,40 Prozent. Während Luzern nun an der Spitze steht, bleiben Bern und Zürich die Schlusslichter im Vergleich. Interessanterweise betonte Stefan Kuhn, dass Steuern in der heutigen Zeit nicht mehr das alleinige Entscheidungskriterium für Firmenstandorte seien. Der Zugang zu Märkten und die allgemeine Infrastruktur seien oft wichtiger als ein minimal niedrigerer Steuersatz.

Auch die Einkommenssteuern für Privatpersonen wurden analysiert. Der kantonale Durchschnitt blieb mit einem minimalen Rückgang auf 32,54 Prozent stabil. Schwyz bleibt mit einem Satz von 21,98 Prozent der günstigste Kanton, während die Westschweiz, insbesondere Genf, die höchste Belastung aufweist, auch wenn Genf für 2025 eine Senkung um 1,70 Prozentpunkte angekündigt hat. Ein besonders aufschlussreiches Detail betrifft die Verteilung der Steuerlast bei der direkten Bundessteuer.

Daten aus dem Jahr 2019 zeigen, dass die obersten 10 Prozent der Steuerpflichtigen etwa 78 Prozent des gesamten Aufkommens tragen, wobei mehr als die Hälfte davon auf das oberste eine Prozent der Einkommen entfällt. Zudem integrierte KPMG erstmals systematisch die Vermögenssteuersätze für extrem wohlhabende Personen in ihren Vergleich, was die Transparenz über die finanzielle Belastung in den verschiedenen Kantonen weiter erhöht





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