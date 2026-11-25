BAK Economics revidiert die Prognose für Obwaldens BIP-Wachstum im Jahr 2026 deutlich nach oben auf 1,1 Prozent. Exportindustrie treibt die Konjunktur, während der Tourismus unter geopolitischen Spannungen leidet.

Die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton Obwalden verläuft im Jahr 2026 deutlich positiver als zuvor prognostiziert. Die renommierte Analysefirma BAK Economics hat ihre Konjunkturprognose für die Region erheblich nach oben korrigiert. Während im Juni noch ein bescheidenes Wachstum von 0,1 Prozent für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erwartet wurde, rechnet das Institut nun mit einem Anstieg von 1,1 Prozent. Diese deutliche Anpassung spiegelt die dynamische Entwicklung in bestimmten Wirtschaftssektoren wider und hebt die Resilienz der kantonalen Ökonomie hervor.

Exportindustrie treibt BIP-Wachstum an

Der Hauptmotor für diese positive Entwicklung ist die industrielle Exportwirtschaft im Kanton. Nach drei Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen erlebt die Investitionsgüterindustrie eine spürbare Erholung. Diese Branche ist von enormer Bedeutung für die regionale Wirtschaft, da sie mehr als 12 Prozent der gesamten kantonalen Wertschöpfung generiert. Die Exporte sind im ersten Halbjahr 2026 bereits deutlich gestiegen. Insgesamt wird für die Exportindustrie bis zum Jahresende 2026 ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet.

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Diese Dynamik profitiert auch von Verhaltensänderungen in der Logistik und Produktion. Unternehmen haben Bestellungen und Lieferungen vorverlegt, um Unsicherheiten zu minimieren oder Lieferketten zu sichern. Dieser sogenannte Front-Loading-Effekt hat die aktuellen Daten für das laufende Jahr gestützt. Für das kommende Jahr 2027 bleibt die Perspektive jedoch verhaltener. Hier prognostiziert die BAK Economics ein moderates BIP-Wachstum von lediglich 0,5 Prozent.

Tourismus leidet unter geopolitischen Spannungen

Während die Industrie auf Vordermann kommt, hat der Tourismus in Obwalden unter den globalen Spannungen gelitten. Besonders der Irankonflikt und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Luftverkehrsnetz haben die Branche belastet. Zwischen März und Juli 2026 lagen die Zahlen der Logiernächte um 6,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dieser Rückgang fiel deutlich stärker aus als im schweizerischen Durchschnitt, der weniger betroffen war.

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Ein Hauptgrund für den Einbruch waren fehlende Flugverbindungen über die Golfstaaten, die für viele Reisende aus Indien die Anreise erschwerten oder unmöglich machten. Die betroffenen Zielgebiete sind unterschiedlich stark von dieser Entwicklung betroffen. Der international ausgerichtete Kurort Engelberg traf die Abwesenheit indischer Gäste härter. Im Gegensatz dazu konnte das Sarneraatal seine Zahlen besser stabilisieren, da schweizerische Inlandsurlauber die Nachfrageschwäche kompensierten.

Vergleich mit Schweiz und Energie-Fokus

Obwohl das Wachstum in Obwalden positiv ist, hinkt der Kanton der gesamtschweizerischen Entwicklung hinterher. Für 2026 wird in der Schweiz ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent erwartet. Die Lücke erklärt sich durch die spezifische Branchenstruktur der Region. Wachstumsstarke Sektoren wie die Pharmaindustrie oder der Rohstoffhandel sind in Obwalden kaum vertreten, die jedoch oft als treibende Kräfte gelten. Stattdessen dominiert hier die empfindlichere Investitionsgüterindustrie.

Ein weiteres Kernthema der aktuellen Wirtschaftsanalyse ist die Energieversorgung. Obwalden hat sich beim Thema erneuerbares Heizen einen nationalen Spitzenplatz gesichert. Nahezu zwei von drei Gebäuden werden heute erneuerbar beheizt, kein anderer Schweizer Kanton liegt hier höher. Trotz eines Zuzugs von rund 3500 Personen seit dem Jahr 2012 ist der Gesamtenergieverbrauch leicht gesunken. Pro Kopf sank der Verbrauch sogar um mehr als zehn Prozent.

Trotz dieser Erfolge bleibt die Stromversorgung im Winter eine Herausforderung. Während Obwalden über das gesamte Jahr hinweg mehr Strom produziert, als der Verbrauch beträgt, besteht im Winter ein Defizit, das durch Importe gedeckt werden muss. Eine neue Potenzialstudie schlägt daher vor, die Produktion aus Sonne, Wind und Biomasse bis zum Jahr 2035 massiv auszubauen. Ziel ist es, die heutige Produktion von 42 GWh pro Jahr auf 200 GWh pro Jahr zu steigern.

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Ausblick 2027 bleibt vorsichtig

Die Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleiben bestehen. Der Effekt der vorverlegten Bestellungen, der 2026 das Wachstum stützte, fällt im kommenden Jahr weg. Zudem bleiben geopolitische Konflikte wie die Lage im Iran sowie steigende Energiepreise als negative Faktoren am Horizont. Die Obwaldner Wirtschaft muss sich daher auf ein Umfeld mit hoher Volatilität einstellen, während sie gleichzeitig von den Stärken in der Industrie und der Energiewende profitiert.

Das Wirtschaftsbarometer Obwalden wird halbjährlich veröffentlicht und stellt eine Gemeinschaftspublikation dar. Herausgeber sind der Kanton Obwalden, die Obwaldner Kantonalbank, der Gewerbeverband Obwalden und die Standort Promotion in Obwalden. Diese breite Zusammenarbeit sicherst die Relevanz und Aktualität der vorliegenden Daten für politische Entscheidungsträger und lokale Unternehmen.