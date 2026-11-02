Oberster Gerichtshof lehnt Trumps Eilantrag zur Stimmzettel-Sperre in Kalifornien ab

Der US-Oberste Gerichtshof hat einen dringenden Antrag der Trump-Regierung zurückgewiesen, um Wahlzettel in Kalifornien für nicht-US-Bürger zu sperren. Dies ist eine klare Niederlage in diesem Rechtsstreit.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat einen dringenden Eilantrag der Regierung unter US-Präsident Donald Trump abgelehnt. Dieser Antrag zielte darauf ab, die Aufbewahrung von rund 20.000 Stimmzetteln in Kalifornien zu erzwingen, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Das höchste US-Gericht in Washington wies die Forderung der Exekutive nun entschieden zurück, was als klare Niederlage in diesem politisch hochsensiblen Rechtsstreit gilt.

Kernpunkt des Rechtsstreits um Wahlzettel

Der Konflikt dreht sich um die Vorwürfe der Bundesregierung, dass Stimmzettel an Personen ausgegeben wurden, die verdächtigt werden, keine US-Bürger zu sein. Solche Personen sind nach geltendem US-Recht nicht stimmberechtigt. Die Regierung argumentierte, dass die Beweissicherung für diese mutmaßlichen Fälle kritisch ist, um die Integrität der Wahlen zu gewährleisten. Durch die Ablehnung des Eilantrags bleibt die aktuelle Handhabung der Stimmzettel in Kalifornien vorerst unverändert. Das Gericht sah keine Dringlichkeit, die ordnungsgemäßen Berufungsverfahren durch einen Notfall-Eingriff zu unterbrechen.

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Politische Spannungen zwischen Bundesregierung und Bundesstaat

Kalifornien an der Westküste ist traditionell eine Hochburg der Demokratischen Partei und schneidet bei Wahlen meist stark für deren Kandidaten ab. Dies steht im krassen Gegensatz zur Republikanischen Partei unter Donald Trump, die der staatlichen Verwaltung Korruption vorwirft. Trump behauptet weiterhin fälschlicherweise, die Wahlen in Kalifornien seien korrupt, ohne dabei konkrete Beweise für seine Behauptungen vorzulegen. Er gibt an, dass es dort Millionen ungültige Stimmen geben soll, was jedoch durch keine Fakten untermauert wird. Diese Aussage schürt gezielt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der US-Wahlen insgesamt.

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Direkter Konflikt zwischen Trump und Gavin Newsom

Hinter diesem juristischen Gefecht steht eine lange andauernde Fehde zwischen dem US-Präsidenten und dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Newsom wird von politischen Beobachtern als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die Wahl im Jahr 2028 gehandelt. Diese politische Rivalität verschärft sich nun durch die aktuelle gerichtliche Auseinandersetzung. Trump nutzt den Rechtsstreit, um die Verwaltung des Bundesstaates unter Druck zu setzen und seine narrative Strategie der Wahlmanipulationsvorwürfe zu untermauern. Die Ablehnung durch den Obersten Gerichtshof bedeutet jedoch, dass diese Taktik im vorliegenden Fall nicht zum gewünschten Ergebnis führte.

Auswirkungen auf die laufenden Wahlen und weitere Schritte

Am diesem Dienstag stimmen die Bürger in den USA unter anderem über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats ab. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ändert nichts am Ablauf der heutigen Stimmabgabe in Kalifornien. Die Stimmzettel werden wie geplant gezählt, ohne dass die von der Bundesregierung geforderte gesonderte Aufbewahrung und Identitätsprüfung stattfindet. Dies sichert den Fortgang der demokratischen Prozesse im Bundesstaat, trotz der intensiven politischen Angriffe aus dem Weißen Haus. Die Regierung unter Trump muss sich nun auf das laufende Berufungsverfahren vor niedrigeren Instanzen konzentrieren, wo die grundsätzliche Legitimität ihrer Vorwürfe gegen Kalifornien noch einmal geprüft wird.