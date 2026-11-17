Das Zuger Obergericht hebt das Verbot für 600'000 Flyer der Koalition für Konzernverantwortung auf, verbietet aber die erneute Veröffentlichung von Social-Media-Posts von Glencore.

Das Zuger Obergericht hat der Koalition für Konzernverantwortung die Verteilung von 600'000 zuvor blockierten Flyern gestattet. Diese dürfen ab Montag, den 23. November, verteilt werden. Gleichzeitig urteilte das Gericht, dass frühere Social-Media-Posts der Koalition weiterhin verboten bleiben.

Die Entscheidung hebt das vorläufige Verbot für den Flyer mit der Überschrift "Wieder ein Glencore-Skandal: Vergiftete Kinder am Minenhafen" auf. Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass die Koalition im Verfahren überzeugend dargelegt hat, dass ein Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Antamina-Mine in Peru und gesundheitlichen Beschwerden in der Region besteht.

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Arsenwerte in Peru als Grund für Verteilung

Das Gericht stützte sich bei seiner Prüfung auf Untersuchungen peruanischer Behörden. Demnach wiesen bei einem Test über 80 Prozent der getesteten Personen in der Region Huarmey erhöhte Arsenwerte im Urin auf. Darunter befanden sich auch Kinder. Dieser Befund wurde als glaubhaft erachtet, obwohl es sich um ein vorsorgliches Verfahren handelte und keine abschliessende Klärung der Verantwortung für Umwelt- oder Gesundheitsschäden darstellt.

Glencore hält indirekt 33,75 Prozent an der Antamina-Mine. Das Gericht stellte fest, dass der Konzern über Vertretungen im Verwaltungsrat Einfluss nehmen könne. Der Flyer ordne die Beteiligung des Bergbaukonzerns korrekt ein. Dies war ein zentrales Argument für die Aufhebung des Verteilverbots.

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Verbot von Social-Media-Posts bleibt bestehen

Im Gegensatz zum Flyer müssen frühere Social-Media-Posts der Koalition für Konzernverantwortung weiterhin nicht erneut veröffentlicht werden. Das Gericht wertete diese Beiträge als irreführend, da sie ohne ausreichende Erklärung den falschen Eindruck erweckten, Glencore trage "direkt und unmittelbar die alleinige Verantwortung" für die Arsenvergiftung von Kindern. Auch das Titelbild des Flyers darf nicht isoliert online verbreitet werden, wenn kein klarer Hinweis auf die Minderheitsbeteiligung fehlt.

Glencore bezeichnete die Vorwürfe seinerzeit als "ehrverletzend, unzutreffend und irreführend". Der Konzern betonte, Antamina sei ein unabhängig geführtes Gemeinschaftsunternehmen. Glencore habe die Mine nicht operativ kontrolliert und bestritt, dass Daten den Kausalzusammenhang zwischen dem Hafenanlagenbetrieb und den erhöhten Arsenwerten belegten. Der Ausdruck "Skandal" im Flyer wird vom Gericht hingegen als im politischen Diskurs vertretbar angesehen.

Kostenentscheid und rechtliche Schritte

Die Kosten des Verfahrens wurden ungleich verteilt. Glencore hat die Koalition überwiegend unterlegen und muss 4000 Franken der Gerichtskosten tragen. Die Koalition für Konzernverantwortung zahlt 2000 Franken. Zusätzlich muss Glencore der Koalition eine Parteientschädigung von 2175 Franken bezahlen. Dieses finanzielle Fazit unterstreicht die Bedeutung desUrteils für die beteiligten Parteien.

Glencore kann innert 30 Tagen Beschwerde ans Bundesgericht erheben. Diese Beschwerde hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung. Zudem muss der Konzern bis zum kommenden 6. Januar eine Klage in der Hauptsache einreichen. Sollte dies geschehen, bleibt das Verbot der Social-Media-Posts bestehen. Ohne Klageeintritt fällt das Verbot dahin.

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Politische Implikationen der Initiative

Die Koalition für Konzernverantwortung ist ein Zusammenschluss Schweizer Menschenrechts-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Ziel der Initiative ist die Einführung verbindlicher Sorgfaltspflichten für grosse Schweizer Unternehmen. Zudem sollen Haftungsregeln für Schäden geschaffen werden, die Tochtergesellschaften im Ausland verursachen. Die aktuelle gerichtliche Verfügung wird als Erfolg für diese Kampagne gewertet. Dominique de Buman, Alt-Nationalrat und Vorstandsmitglied der Koalition, äusserte, Glencore habe verhindert werden wollen, dass die Bevölkerung über die Verschmutzung der Antamina-Mine informiert wird. Damit sei der Konzern krachend gescheitert.