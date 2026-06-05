Obduktion von Buckelwal Timmy beendet - Abtransport der Überreste steht bevor

Die Obduktion des als Timmy bekannten Buckelwals auf der dänischen Insel Anholt ist abgeschlossen. Eine klare Todesursache wurde nicht gefunden. Der Wal entpuppte sich als Weibchen. Die Überreste werden in Containern abtransportiert.

Wochenlang sorgte der als "Timmy" bekannte Buckelwal für Schlagzeilen, nachdem sein Kadaver vor der dänischen Insel Anholt angespült worden war. Nun ist die mit Spannung erwartete Obduktion des Tieres abgeschlossen.

Ein Team von Experten untersuchte den bereits stark verwesenden Kadaver am Strand der Ferieninsel und konnte dabei keine eindeutige Todesursache feststellen. Wie die dänische Biologin Charlotte Bie Thøstesen nach der Obduktion erklärte, sei keine äußere Verletzung erkennbar gewesen, was jedoch auch auf die fortgeschrittene Verwesung zurückzuführen sein könnte. Zwar wurden Parasiten gefunden, diese seien jedoch nicht todesursächlich.

Zudem bestätigte die Obduktion, dass es sich bei dem Wal, der zuvor fälschlicherweise für ein Männchen gehalten wurde, tatsächlich um ein Weibchen handelt. Die Gebärmutter wurde identifiziert, aber das Tier war in den letzten Monaten nicht trächtig. Auch im Magen und Maul des Wals wurden keine Netze oder anderen Gegenstände gefunden, die auf eine menschliche Einwirkung hindeuten würden. Die Experten entnahmen Gewebeproben von Nieren und Leber, deren Analyse jedoch noch Monate dauern wird.

Die Obduktion selbst gestaltete sich als aufwendige Prozedur. Am Donnerstagnachmittag begannen die in Schutzanzüge gekleideten Experten mit der Untersuchung. Zunächst wurde der gelb-bräunliche Kadaver vermessen und begutachtet. Anschließend wurde er mit einem langen Messer aufgeschnitten, um die aufgestauten Fäulnisgase abzulassen.

Danach wurde der Wal geöffnet und in Teile zerlegt, wobei zeitweise Organe und Eingeweide rund um das Tier lagen. Ein Bagger hob nach und nach die Kadaverteile in bereitgestellte Container. Für das Team war die Arbeit damit beendet; die Experten verließen die Insel am Freitagmorgen. Die Container mit den Überresten sollen voraussichtlich Anfang der kommenden Woche von einem spezialisierten Unternehmen abgeholt werden, wie Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung mitteilte.

Ein Abtransport am Wochenende sei aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten der zuständigen Firmen nicht sinnvoll. Die Reste des Wals werden dann in einer Fabrik in ihre Bestandteile zerlegt, wobei die Verwertung in der Regel durch Unternehmen wie Daka Dänemark erfolgt. Bislang liegt jedoch noch kein entsprechender Auftrag für diesen Kadaver vor. Die Obduktion eines gestrandeten Buckelwals ist für die Forschung von großer Bedeutung.

Da diese Meeressäuger in ihrem natürlichen Lebensraum nur schwer zu beobachten sind, liefern solche Funde wertvolle Erkenntnisse. Wie Biologin Thøstesen betonte, nutze man jede Gelegenheit, um von gestrandeten Walen zu lernen. Der Kadaver von "Timmy" lag bereits seit Wochen auf der Insel und war durch Fäulnisgase stark aufgebläht, was die Arbeit für die Experten zu einer Herausforderung machte. Die genauen Ergebnisse der Gewebeanalysen werden erst in einigen Monaten erwartet.

Bis dahin bleibt die genaue Todesursache des Buckelwals ungeklärt. Die gesamte Aktion zeigt, wie aufwendig und wichtig solche Untersuchungen für das Verständnis der Meeresbiologie sind, auch wenn sie für schwache Nerven nicht geeignet sind. Die Überreste des Wals werden nun in Containern zwischengelagert, bis sie endgültig abtransportiert und verwertet werden





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