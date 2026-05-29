Obduktion des toten Buckelwals 'Timmy' birgt Gefahren

Der tote Buckelwal 'Timmy' wird in den nächsten Tagen einer Obduktion unterzogen. Die Untersuchung ist jedoch riskant, da Kiloschwere Fleischbrocken durch die Luft fliegen könnten und eine Explosion verursacht werden könnte. Der Biologe Peter Teglberg Madsen erklärt, dass beim Entgasen des Wals der Kadaver mit einem Messer kontrolliert geöffnet werden muss.

Für den toten Buckelwal 'Timmy' geht es bald zur Sache - die Obduktion steht bevor. Diese birgt Gefahren : Kiloschwere Fleischbrocken könnten durch die Luft fliegen.

Der tote Wal 'Timmy' treibt seit zwei Wochen vor der dänischen Insel Anholt im Meer, nun folgt die Obduktion. Doch Obacht vor den Gasen im Wal - diese könnten eine Explosion verursachen. Der Biologe Peter Teglberg Madsen erklärt, dass beim Entgasen des Wals der Kadaver mit einem Messer kontrolliert geöffnet werden muss. Neben der Explosionsgefahr drohen auch Bakterien und Gestank - Schutzkleidung, Masken und Handschuhe sind essenziell.

Der Forscher vermutet, dass 'Timmy' bereits zu Lebzeiten krank war - bei der Obduktion soll nun unter anderem der Mageninhalt geprüft werden. Für Sicherheitsvorkehrungen muss daher gesorgt sein - mit Schutzkleidung, Handschuhen und Masken. Der Gestank ist überwältigend, aber daran gewöhnt man sich, sagt der Forscher. Er habe sich früh dafür ausgesprochen, das Tier in der Ostsee nicht zu bergen oder zu untersuchen.

Zusätzlich soll die Obduktion klären, ob 'Timmy' bereits vor seiner Strandung krank war





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