Stewart Rhodes wirft Donald Trump Verrat und Korruption vor. Nach der Aufhebung seiner Verurteilung distanziert sich der Ex-Milizenchef vom US-Präsidenten.

Stewart Rhodes, der Gründer der rechtsextremen Milizgruppe Oath Keepers, hat sein politisches Bündnis mit US-Präsident Donald Trump offiziell beendet. In einem öffentlichen Bekenntnis in der texanischen Stadt Irving erklärte der 80-jährige ehemalige Gefangene, er habe mit dem republikanischen Präsidenten komplett abgeschlossen. Für Rhodes ist Trump mittlerweile nicht nur ein politischer Gegner, sondern wird als Verräter an den grundlegenden Werten des Landes dargestellt.

Rhodes distanziert sich von Trump wegen Krieg und Korruption

Die endgültige Zerrüttung der Beziehung trat zutage, als Rhodes vor dem Hintergrund einer Konferenz rechter Gruppen unter dem Motto Christ is King: America After Trump in Texas sprach. Dort begründete er seinen Bruch mit einer Reihe schwerwiegender Vorwürfe gegen die Regierung in Washington. Zu den Hauptkritikpunkten zählt der aktuelle Konflikt mit dem Iran, den Rhodes als Verstoß gegen Trumps Wahlversprechen deuten, die USA aus neuen Kriegen herauszuhalten. Zudem moniert er den Umgang mit dem Epstein-Skandal und allgemein steigende Korruptionsfälle in der Exekutive.

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Ein zentrales Argument von Rhodes ist die enttäuschte Erwartungshaltung der Basis. Er betonte, dass die Wähler Trump gewählt hätten, um der Korruption in Washington D.C. ein Ende zu setzen und den sogenannten Sumpf trockenzulegen. Stattdessen charakterisiere seine aktuelle Regierungsführung eine der korruptesten Ära in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Diese Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität führe dazu, dass viele ursprüngliche Unterstützer, darunter auch er selbst, die Weichen stellen.

Biografische Fakten zur Verurteilung und Aufhebung des Urteils

Die persönliche Vorgeschichte von Rhodes ist eng mit den Unruhen um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verknüpft. Obwohl der Absolvent der Yale Law School selbst nicht physisch im Kapitol-Gebäude anwesend war, galten er und seine Miliz Oath Keepers als federführend bei den Versuchen, die Wahlniederlage gegen Joe Biden wenige Monate zuvor politisch umzukehren. Als Konsequenz dieser Ereignisse wurde Rhodes zu 18 Jahren Haft verurteilt, was zu den höchsten Strafen in diesem Kontext gehörte.

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Während seiner Gefangenschaft zeigte sich Rhodes' anhaltende Loyalität durch eine Tätowierung des Gesichtes von Trump, die er sich nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2024 anfertigen ließ. Er gab an, Trump auf dem Gefängnisfernseher mit hochgereckter Faust gesehen und den Schutz Gottes über dem Republikaner wahrgenommen zu haben. Diese Verbundenheit hielt an, bis Trumps Amtshandlungen nach der Wiederwahl das Vertrauen nachhaltig erschütterten.

Rechtliche Wendung: Begnadigung versus Urteilsaufhebung

Eine entscheidende Wende in der rechtlichen Situation von Rhodes trat ein, als das Justizministerium seine ursprüngliche Verurteilung komplett aufhob. Zuvor hatte Trump im Wahlkampf 2024 hunderte Verurteilte des Kapitol-Aufstands begnadigt. Für Rhodes jedoch ergab sich eine graue Zone: Er erhielt zwar eine Strafmilderung, die ihn aus dem Gefängnis befreite, aber keine offizielle Begnadigung. Dies bedeutete, dass sein Strafregister nicht bereinigt wurde.

Rhodes äußerte sich hierzu mit gemischten Gefühlen. Er erklärte, sie seien dankbar für die Freiheit, aber der Mangel an einer vollständigen Rehabilitation fühle sich wie ein Makel an. Diese rechtliche Ambivalenz spiegelt die komplexe Beziehung zwischen dem Präsidenten und seinen radikalen Anhängern wider, die nun offen ausgetragene Diskussionen über Loyalität und Verrat im rechtsextremen Spektrum anheizt.

Zukünftige Pläne: Wiederbelebung der Miliz und symbolische Gesten

Trotz des politischen Bruchs plant Stewart Rhodes, seine Organisation Oath Keepers wiederzubeleben. Die einst zehntausende Mitglieder zählende Gruppe soll wieder an Stärke gewinnen. Rhodes selbst hat bei den jüngsten Zwischenwahlen nicht gewählt, was seine Distanz zum etablierten Parteiengeschehen unterstreicht. Seine Loyalität gilt nun einer eigenen, radikaleren Linie, die von Trumps Kurs abweicht.

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In einer SMS an die Nachrichtenagentur AP signalisierte Rhodes seine Absicht, seine Tattoos als Symbol für diesen Wandel anzupassen. Er erklärte, er werde das Gefängnistattoo mit dem Konterfei von Trump "abändern" lassen, um die neue Realität des wahrgenommenen Verrats widerzuspiegeln. Dies ist ein physisches Zeichen für den endgültigen Schnitt mit dem Präsidenten, der einst als Retter der Bewegung galt.

Kontext: Trumps externe Beziehungen und innenpolitische Strategie

Parallel zur innerparteilichen Krise nach seinem Bruch mit Extremisten wie Rhodes, positioniert sich Donald Trump auf der internationalen Bühne neu. Nach seiner Rückkehr vom APEC-Treffen in Shenzhen betonte er am Freitagabend seine Beziehungen zu den chinesischen Führer Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trump nannte Putin persönlich seinen "Freund", eine Äußerung, die kritische Fragen aufwarf, ob Putin auch ein Freund der USA sei.

Im innenpolitischen Raum kündigte der Präsident strengere Maßnahmen für US-Unternehmen an, die Rechenzentren im Ausland errichten wollen. Sollte dies geschehen, drohen enorme Steuern. Diese Ankündigung steht im Widerspruch zu Umfragen, die zeigen, dass die amerikanische Bevölkerung dem Bau solcher Infrastrukturen eher mit Sorge denn mit Freude begegnet. Trump versprach jedoch, hart um diese Projekte zu kämpfen.

Die Zusammenarbeit im Kongress bleibt angespannt, da die Republikaner bei den letzten Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kammern verloren haben. Trump äußerte, die Qualität der Beziehung zu den Demokraten hänge davon ab, ob diese konstruktiv arbeiten wollen. Andernfalls werde er konsequent sein Vetorecht nutzen. In diesem Kontext hob er seinen neu ernannten Stabschef Stephen Miller als den mächtigsten Mann im Raum hervor, während potentielle Nachfolger wie Vizepräsident JD Vance oder Aussenminister Marco Rubio in den Hintergrund traten.