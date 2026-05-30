NZZ kündigt Politjournalisten Dominik Feusi wegen Plagiats

Die NZZ hat den Politjournalisten Dominik Feusi wegen eines Plagiatsfalls gekündigt. Er hatte eine Nahost-Analyse zu 90 Prozent aus einer britischen Zeitung abgeschrieben.

Die NZZ hat den Politjournalisten Dominik Feusi noch vor seiner Anstellung gekündigt. Grund ist ein Plagiatsfall , bei dem Feusi eine Nahost-Analyse zu 90 Prozent aus einer britischen Zeitung abgeschrieben hat.

Die Analyse war am 3. Oktober 2024 beim "Nebelspalter" erschienen und plädierte unter anderem für einen israelischen Angriff auf den Iran. Eine Auswertung des "Blicks" kommt zum Schluss, dass rund 90 Prozent des Textes mit dem britischen Original übereinstimmten. Die NZZ hatte bereits im Vorfeld Kenntnis von dem Plagiatsfall, jedoch nicht publik gemacht.

In der Folge passte der "Nebelspalter" den Artikel online an, ergänzte Quellen und versah die Analyse mit dem Hinweis, in der ersten Version seien die Quellen versehentlich weggelassen worden. Nachdem der "Blick" die NZZ mit den Recherchen konfrontiert hatte, erklärte diese, dass Feusi doch nicht angestellt werde. Der Sachverhalt sei den für die Rekrutierung zuständigen Personen zum Zeitpunkt der Anstellung nicht bekannt gewesen. Die Prüfung habe ergeben, dass der Fall mit den publizistischen Grundsätzen des Hauses unvereinbar sei.

Die publizistische Glaubwürdigkeit habe oberste Priorität, entsprechend habe man den Vertrag noch vor Stellenantritt aufgehoben. Feusi zeigte sich gegenüber dem "Blick" einsichtig und räumte ein, dass er gegen journalistische Grundsätze verstossen habe. Er habe unter Zeitdruck gestanden und für die Website kurzfristig einen Beitrag liefern müssen. Dabei habe er auf Notizen zurückgegriffen, in denen unter anderem die Analyse des "Telegraph" enthalten gewesen sei.

Das ändere nichts daran, dass er gegen journalistische Grundsätze verstossen habe. Die NZZ hat nun klargestellt, dass die publizistische Glaubwürdigkeit oberste Priorität habe und dass der Vertrag aufgehoben wurde, bevor Feusi seine Stelle antrat. Der Fall ist ein weiterer Schlag gegen die Reputation der NZZ, die bereits in der Vergangenheit mit Plagiatsfällen konfrontiert wurde. Die NZZ hat nun die Gelegenheit, ihre publizistische Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und ihre Standards zu erhöhen.

Die Frage ist, ob die NZZ dies auch tun wird und ob der Fall zu einer gründlichen Überprüfung ihrer publizistischen Grundsätze führen wird





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