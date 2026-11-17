Der Verwaltungsrat von Nvidia bestätigt, dass Jensen Huang nicht wieder zum CEO wird. Huang hatte sich nach Skandalen freiwillig zurückgezogen, sieht sich nun aber Kongressverhören.

Der Verwaltungsrat des amerikanischen Chipkonzerns Nvidia hat eine Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze ausgeschlossen. Nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden Harvey Jones besteht keine Absicht, den ehemaligen Chef erneut in das Amt des Vorstandsvorsitzenden zu berufen. Die Entscheidung wurde am Dienstag öffentlich bestätigt und beendet damit Spekulationen über eine mögliche Wiederaufnahme der Führungstätigkeit durch Huang.

Absage an Huangs freiwilliges Führungsangebot

Jensen Huang hatte am Dienstag in den sozialen Medien deutlich gemacht, dass er bereit wäre, die Führung des Unternehmens wieder zu übernehmen, falls der Verwaltungsrat ihn darum bitten würde. Er betonte, dass dies im besten Interesse der Aktionäre, der Beschäftigten, des Unternehmens und des Landes sein müsse. Der Verwaltungsrat lehnt dieses Angebot jedoch kategorisch ab und verfolgt eine andere strategische Ausrichtung für die Zukunft des Konzerns.

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Huang hatte zuvor in einem Beitrag zugegeben, in seinem Privatleben schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Seine Erklärung folgte auf Enthüllungen über eine außereheliche Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Dieser Skandal führte zu seinem überraschenden Ausscheiden aus dem Unternehmen, das in der vergangenen Woche publik wurde. Huang selbst bezeichnete die Möglichkeit einer Rückkehr als Ehre, falls dies vonseiten des Vorstands gewünscht würde.

Verwaltungsrat steuert klare neue Richtung

Harvey Jones erklärte offiziell, dass der Aufsichtsrat nicht beabsichtigt, Jensen Huang erneut zum Vorstandsvorsitzenden zu machen. Diese klare Positionierung soll Unsicherheiten am Markt ausräumen und einen sauberen Schnitt nach der turbulenten vergangenen Woche ziehen. Der Verwaltungsrat hat somit die Weichen für eine neue Führungsphase bei Nvidia gestellt, die unabhängig von der früheren Persönlichkeit von Huang verlaufen wird.

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Die Entscheidung des Gremiums kommt trotz des offenen Angebots von Huang zustande. Jones betonte die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats in dieser Angelegenheit. Es handelt sich um die erste offizielle Stellungnahme der Unternehmensleitung seit Huangs überraschendem Rücktritt. Die klare Ablehnung signalisiert einen Fokus auf Stabilität und die Trennung von persönlichen Skandalen der Unternehmensführung.

Kongressuntersuchungen und zukünftige Befragungen

Unterdessen konzentriert sich die Aufmerksamkeit auch auf politische Ebenen in den Vereinigten Staaten. Führende Mitglieder des US-Repräsentantenhauses gaben am Dienstag bekannt, dass Huang freiwillig zugestimmt habe, sich im Rahmen protokollierter Befragungen den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Diese Entwicklung zeigt, dass die Untersuchung der Hintergründe von Huangs Ausscheiden und möglicher Sicherheitsrisiken weitergeht.

Die Befragungen erfolgen im Zusammenhang mit den Enthüllungen über die Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Huangs freiwillige Teilnahme an diesen Sitzungen unterstreicht den Kooperationswillen des ehemaligen Managements, auch wenn er nicht mehr an der Spitze von Nvidia steht. Die Kombination aus internem Wechsel bei Nvidia und externen politischen Untersuchungen prägt die aktuelle Lage des Technologieunternehmens maßgeblich.

Auswirkungen auf Markt und Strategie des Unternehmens

Die klare Absage des Verwaltungsrats an Huangs Rückkehr gibt dem Markt ein Signal für Kontinuität unter neuer Führung. Während Huang sich nun der parlamentarischen Prüfung stellt, muss der Verwaltungsrat seine Strategie für die weitere Entwicklung des Chipkonzerns vorantreiben. Die Trennung von der früheren Führungspersönlichkeit ist damit administrativ vollzogen.

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Die genannten Fakten basieren auf den am Dienstag veröffentlichten Informationen. Harvey Jones und die Mitglieder des US-Repräsentantenhaus fungieren als zentrale Akteure in dieser Phase des Übergangs. Die Situation bleibt dynamisch, während die offiziellen Prozesse der Unternehmensführung und der politischen Anfragen parallel laufen. Huangs Rolle hat sich von der operativen Leitung hin zu einer befragten Person gewandelt.