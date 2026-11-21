Die US-Börsenaufsicht SEC und der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta ermitteln gegen Nvidia. Der Focus liegt auf Chip-Lieferungen nach China und der Person von Jensen Huang.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat offizielle Ermittlungen gegen den Chip-Hersteller Nvidia aufgenommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters konzentrieren sich diese Untersuchungen primär auf die Rechnungslegung des Unternehmens. Parallel dazu verschärft der Bundesstaat Kalifornien den Druck auf den Technologiekonzern. Der Fokus der lokalen Ermittlungen liegt dabei auf den Lieferungen von Hochleistungs-Chips an den asiatischen Markt China.

SEC-Rechnungsprüfung und Chinesisches Chip-Ausfuhrverbot

Die SEC prüft die buchhalterischen Strukturen von Nvidia, um Verstöße gegen Wertpapierrecht auszuschließen. Zudem schickt der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta, einen detaillierten Fragenkatalog an das Unternehmen. Damit sollen Behörden feststellen, ob Nvidia gegen bestehende Gesetze verstoßen hat. Ein zentrales Thema ist, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen unerlaubt nach China gelangt sind.

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Bonta klärt auch, ob der Konzern seine Anleger und die Öffentlichkeit über die tatsächliche Lage falsch informiert hat. Das Verhalten des Unternehmens habe Alarmglocken bei den Aufsichtsbehörden ausgelöst. Von Nvidia gab es auf diese Vorstöße zunächst keine öffentliche Reaktion. Die US-Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass Vertriebswege um aktuelle US-Exportverbote für KI-Chips herumgebaut wurden.

Skandal um Jensen Huang und Megaspeed

Jensen Huang, der CEO von Nvidia, ist in einen schweren persönlichen und geschäftlichen Skandal verwickelt. Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären öffentlich wurden. Eine der Beteiligten war eine Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed. US-Sicherheitsbehörden hegen den Verdacht, dass diese Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war.

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Megaspeed wird ebenfalls von US-Behörden verdächtigt, an Umgehungen der Exportbeschränkungen mitgewirkt zu haben. Die zweite Affäre von Huang betrifft eine Top-Managerin von Nvidia, die direkt Huang unterstellt war. Die US-Finanzministerin Scott Bessent forderte das Unternehmen auf, schnell und transparent aufzuklären. Es muss geklärt werden, wer im Unternehmen wann welche Informationen besaß.

Politische Reaktionen und Trumps Position

US-Präsident Donald Trump äußerte Hoffnung auf eine Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Er würde es bevorzugen, dass Huang sich "groß entschuldigt" und wieder ins Amt kehrt. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus betonte Trump, dass Huang dafür gesorgt habe, dass Nvidia anderen Chip-Unternehmen "zehn Jahre voraus" sei. Er nannte Huang eine brillante Person, die einige schlechte Entscheidungen getroffen habe.

Trump betonte zudem, dass Amerika ein Land der zweiten Chancen sei. Er würde gerne sehen, dass Jensen Huang eine solche zweite Chance erhält. Huang wird für Dezember auch in Ausschüssen des US-Kongresses vorgeladen. Die Nvidia-Chips gelten als entscheidende Infrastruktur für den globalen Ausbau der Künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley.