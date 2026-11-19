Der Bundesstaat Kalifornien prüft durch Generalstaatsanwalt Rob Bonta mögliche Gesetzesverstöße von Nvidia und Ex-Chef Jensen Huang bei Chip-Lieferungen in die VR China.

Der US-Chipkonzern Nvidia gerät durch eine neue Untersuchung des Bundesstaates Kalifornien in den Fokus. Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat dem Unternehmen einen detaillierten Fragenkatalog übermittelt, der sich auf die behaupteten Verbindungen von Ex-Chef Jensen Huang zur Volksrepublik China konzentriert. Die Ermittlungen prüfen, ob leistungsstarke Nvidia -Chips oder vertrauliche Informationen auf illegalem Weg nach China gelangt sind.

Ermittlungen zu chinesischen Chip-Lieferungen

Die Behörde in Kalifornien möchte klären, ob der Technologie-Riese gegen aktuelle US-Exportbeschränkungen verstoßen hat. Rob Bonta gab bekannt, dass der Fokus der Untersuchung auf der Frage liegt, ob Hochleistungs-Chips oder sensible Unternehmensdaten in die VR China transferiert wurden. Solche offiziellen Anfragepapiere dienen dazu, potenzielle Verstöße gegen geltende Gesetze aufzudecken. Die Sicherheitsbehörden nutzen diesen Mechanismus, um die Compliance der betroffenen Unternehmen systematisch zu überprüfen.

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Ein zentraler Punkt der Anfrage ist zudem die Transparenz gegenüber Investoren. Bonta will herausfinden, ob Nvidia seine Aktionäre und die breite Öffentlichkeit in Bezug auf diese Risiken falsch informiert hat. Das Verhalten des Konzerns habe Alarmglocken ausgelöst, wie der Generalstaatsanwalt bereits vorab erklärte. Eine direkte Reaktion von Nvidia auf den Vorstoß der kalifornischen Behörde lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor.

Rolle von Jensen Huang und Megaspeed

Der Kontext der Ermittlungen wird stark durch die Personalien des ehemaligen CEO geprägt. Jensen Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem öffentlich geworden war, dass er mindestens zwei außereheliche Affären führte. Diese privaten Umstände haben nun sicherheitspolitische Relevanz, da bei einer seiner Partnerinnen der Verdacht besteht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde.

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Die genannte Managerin ist für Nvidia als Kundin des Unternehmens Megaspeed tätig. US-Sicherheitsbehörden hegen den Verdacht, dass sie als Spionin agiert haben könnte. Die andere Affäre betrifft eine Top-Managerin direkt bei Nvidia, die Jensen Huang unterstellt war. Diese persönliche Verbindung zwischen Unternehmensführung und potenziellen inkompatiblen Akteuren verschärft die kritische Lage für das Technologieunternehmen erheblich.

Wirtschaftliche Folgen und politische Reaktionen

Nvidia-Chips sind eine entscheidende Komponente für den globalen Ausbau der Künstlichen Intelligenz. Aufgrund dieser strategischen Bedeutung unterliegen ihre Lieferungen strengen Kontrollen. Auch das Unternehmen Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, an den fragwürdigen Lieferketten beteiligt gewesen zu sein. Die Vermutung lautet, dass durch das Unternehmen Nvidia-Chips in die VR China umgangen und geliefert wurden, obwohl dies durch US-Verbote untersagt ist.

Auf Bundesebene wächst der Druck auf das Unternehmen. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia explizit auf, schnellstmöglich Aufklärung darüber zu schaffen, wer im Unternehmen wann von welchen Vorgängen gewusst hat. Die Transparenzpflicht ist hoch, da potenzielle Sicherheitslücken in der Lieferkette die US-Technologiehoheit gefährden könnten.

Bevorstehende Anhörungen im Kongress

Die rechtlichen und politischen Herausforderungen für Nvidia und Huang nehmen weiter zu. Bereits für Dezember ist eine vorgeladene Anhörung vor Kongressausschüssen geplant. Diese Termine werden voraussichtlich weitere Details zu den Vorwürfen und der internen Steuerung von Nvidia beleuchten. Die Kombination aus privaten Skandalen, möglichen Spionagevorwürfen und Exportverstößen stellt eine existenzielle Prüfung für den Chip-Konzern dar.