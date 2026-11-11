Nvidia-Skandal: Jensen Huang unter Druck, Aktie sackt um über 10 Prozent

Der Nvidia-CEO Jensen Huang sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt. Die Aktie brach nachbörslich um mehr als zehn Prozent ein, die Marktkapitalisierung schrumpft weiter.

Die Führung von Nvidia befindet sich in einer tiefen Krise, da der Verwaltungsrat über die Zukunft von CEO Jensen Huang berät. Dem 63-jährigen Multimilliardär werden neue private Affären vorgeworfen, was zu einem massiven Einbruch des Aktienkurs es führt. Die Nvidia -Aktie sackte in der Nacht auf Donnerstag um mehr als zehn Prozent ab und notierte bei 156 Dollar. Dies entspricht dem niedrigsten Stand seit Juni 2025. Die Marktkapitalisierung des Chip-Riesen liegt nun bei gut vier Billionen Dollar.

Neue Affäre mit direkter Untergebenen

Nach Berichten von US-Sicherheitskreisen und Bloomberg arbeitet das Gremium bereits mit einer externen Firma an der Suche nach möglichen Nachfolgern für Jensen Huang. Dabei handelt es sich nicht um das erste private Problem. Erst am vergangenen Sonntag hatte Huang seinen Mitarbeitern eine andere außereheliche Affäre eingeräumt. Bei der damaligen Beziehung bestand der Verdacht, dass die betreffende Frau eine chinesische Spionin sein könnte, was auf eine sogenannte Honigfalle hindeuten könnte. Derzeit wird eine weitere Verbindung bekannt, dieses Mal mit einer Nvidia-Managerin, die Huang direkt unterstellt ist.

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Laut den Berichten soll es sich bei der Managerin um Kimberly Powell handeln, die das Gesundheitsgeschäft von Nvidia verantwortet. Die Zeitung stützt diese Aussagen auf Quellen von fünf aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden des Konzerns. Powell ist den Berichten zufolge ebenso wie Huang verheiratet. Die Beziehung soll innerhalb des Unternehmens offenbar kein Geheimnis gewesen sein. Diese Enthüllungen bedeuten einen weiteren schweren Rückschlag für die Reputation von Jensen Huang als eine der prägendsten Figuren des KI-Booms.

Interne Ermittlungen und Vorwürfe

Nvidia hat die Vorwürfe bestätigt und leitet interne Untersuchungen ein. Das Unternehmen erklärte, dass die Ermittlungen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden sollen. Ziel ist es, die Richtigkeit der Aussagen zu klären und mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren. Die Kombination aus privaten Skandalen und der Sorge vor Industriespionage belastet das Unternehmen erheblich. Jensen Huang gilt seit Jahren als das Gesicht der revolutionären Technologieentwicklung, doch nun gerät seine persönliche Integrität und der Unternehmensschutz in den Fokus der Kritik.

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Die politischen und sicherheitspolitischen Implikationen sind beträchtlich. Als Chef des wichtigsten US-Chipherstellers könnte Huang in eine Position geraten sein, die nationale Sicherheitsinteressen gefährdet. Die US-Sicherheitskreise beobachten die Lage genau, da der Verdacht auf eine chinesische Spionageaktivität besteht. Diese Anspannung zwischen technologischer Dominanz und geopolitischer Sicherheit verschärft die Lage für den Vorstand. Die Ermittler müssen nun feststellen, ob berufliche Interessen durch private Affären kompromittiert wurden.

Folgen für die KI-Branche und Investoren

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise sind bereits sichtbar und könnten sich in der Folgezeit noch verstärken. Zu Wochenbeginn hatte die Aktie bereits deutlich an Wert verloren, wodurch der Konzern mehr als 300 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt hatte. Der weitere Abwärtstrend am Mittwochabend zeigt, dass Investoren extrem sensibel auf diese Nachrichten reagieren. Sollte das Vertrauen von Aktionären, Geschäftspartnern oder Regierungen nachhaltig erschüttert werden, drohen weitreichende Folgen für die gesamte künstliche Intelligenz.

Als weltweit führender Anbieter von Hochleistungschips ist Nvidia ein zentraler Zulieferer für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Systemen. Ein Vertrauensverlust könnte milliardenschwere Investitionen in KI-Rechenzentren verzögern oder stopp. Eine eventuelle Abberufung von Jensen Huang könnte den Silicon-Valley-Konzern in eine Führungskrise stürzen. Dies hätte Konsequenzen, die weit über das Unternehmen Nvidia hinausgehen und den weiteren technologischen Fortschritt der Branche verlangsamen könnten.