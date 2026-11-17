Nvidia übertrifft Analystenerwartungen mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz. CEO Jensen Huang tritt zurück, doch Finanzergebnisse zeigen massives Wachstum bei KI-Chips.

Der US-amerikanische Chipkonzern Nvidia verzeichnet im abgelaufenen Quartal ein aussergewöhnliches Wachstum, das weit über den Prognosen der Finanzmarktspezialisten liegt. Der Umsatz verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 115,8 Milliarden Dollar, was in etwa 97 Milliarden Franken entspricht.

Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit einem Umsatz von 109 Milliarden Dollar gerechnet, sodass Nvidia diese Schätzungen deutlich übertroffen hat. Der operative Gewinn kletterte unterdessen auf 65,3 Milliarden Dollar, was ebenfalls rund doppelt so viel wie im Vorjahr darstellt.

Umsatzwachstum übertrifft Analystenerwartungen deutlich

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Die finanziellen Kennzahlen belegen die dominante Position von Nvidia im Markt für Hochleistungs-Halbleiter. Der Gewinn von 65,3 Milliarden Dollar unterstreicht die Profitabilität des Geschäftsmodells, das stark von der Nachfrage nach KI-Chips getrieben wird. Dies geschieht trotz der internen Unsicherheiten, die das Unternehmen in den letzten Wochen erschüttert haben. Die Zahl von 115,8 Milliarden Dollar Umsatz zeigt, dass die technische Nachfrage die personellen Herausforderungen für das aktuelle Quartal überlagert hat.

Managementwechsel durch Rücktritt von Jensen Huang

Jensen Huang, der langjährige Gründer und CEO von Nvidia, ist vergangene Woche als Chef des Unternehmens zurückgetreten. Diese Entscheidung fiel im Zusammenhang mit der Bekanntwerdung zweier ausserehelicher Affären. Einer der Berichte erwähnt, dass eine der beteiligten Frauen als Managerin eines Nvidia-Kunden tätig ist und von US-Sicherheitskreisen verdächtigt wird, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen Person handelte es sich Berichten zufolge um eine Top-Managerin, die Huang direkt unterstellt war.

Politische Fragen und Unsicherheiten bei Exporten

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Neben den persönlichen Skandalen steigen die Fragen nach der Compliance von Nvidia im Bereich der Exportkontrollen. Es gibt Unklarheiten darüber, was das Unternehmen genau über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen erklärte Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, sollte der Verwaltungsrat ihm dieses Amt erneut anbieten. Der Aufsichtsrat hatte jedoch am Vortag über Medienberichte erklärt, dass derzeit keine Überlegungen bestünden, den langjährigen Chef zurückzuholen.

Kommissarische Führung durch Colette Kress

Aktuell wird Nvidia kommissarisch von der Finanzchefin Colette Kress geleitet, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird. Diese Übergangslösung sorgt für einen gewissen Grad an Unsicherheit bei den Investoren, da die technische Zukunft des Unternehmens weiterhin von der Strategie für die Künstliche Intelligenz abhängt. Die Suche nach einem neuen langfristigen CEO findet in einem Umfeld statt, in dem die Märkte extrem volatil auf Nachrichten aus dem Tech-Sektor reagieren.

Wachsende Bedeutung von KI-Hardware für Grosskonzerne

Chips von Nvidia sind in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnologie für das Training und den Betrieb von Künstlicher Intelligenz geworden. Grosse KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren mit der Hardware des Unternehmens. Diese Abhängigkeit der grossen Tech-Player erklärt den massiven Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar. Solange die Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen anhält, bleibt Nvidia als Zulieferer eine unverzichtbare Grösse in der globalen Technologielandschaft, auch wenn sich die Führungsstruktur kurzfristig ändert."}}