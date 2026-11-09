Nvidia-Nachfolge: Nico Caprez rückt ins Zentrum der Spekulationen

Nachfolger-Diskussion bei Nvidia: Schwiegersohn von CEO Jensen Huang, Nico Caprez, hat schnelle Karriere gemacht. Analyse der Kandidaten und Pläne.

Im Zentrum der Spekulationen um die Nachfolge an der Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia steht derzeit der Schweizer Unternehmer Nico Caprez. Der 63-jährige Vorstandsvorsitzende Jensen Huang, der aktuell keine Pläne für einen Rücktritt hegt, hat seine Kinder in hohe Positionen innerhalb des Unternehmens gebracht. Seine Tochter Madison Huang sowie ihr Ehemann Nico Caprez genießen dabei besondere Aufmerksamkeit. Huang betonte jüngst, dass seine Kinder sich den Chefposten erst verdienen müssten, obwohl interne Signale auf eine gezielte Vorbereitung hindeuten.

Schnelle Beförderung von Nico Caprez

Nico Caprez hat bei Nvidia eine bemerkenswert schnelle Aufstiegskarriere hinter sich. Seit Januar dieses Jahres fungiert er als Vizepräsident für das globale Wachstum der KI-Infrastruktur. Diese Position erhielt er weniger als zwei Jahre nachdem er das Unternehmen verlassen hatte. Bemerkenswert ist, dass er dabei die Ebene des Senior Directors übersprungen hat. Seine Ehefrau Madison Huang ist seit März als Senior Director in dem Technologieunternehmen tätig. Die beiden lernten sich während ihres Masterstudiums an der London Business School kennen und heirateten erst im September letzten Jahres auf Hawaii.

Also read Parmelin-Nachfolge: Mit Aeschi erhält das Kandidatenfeld klare Konturen

Vor seiner Zeit bei Nvidia war Caprez als alpinen Skirennläufer aktiv. Er gehörte zur nationalen Ski-Alpin-Nationalmannschaft der Schweiz, bevor eine Knieverletzung seine sportliche Laufbahn vorzeitig beendete. Bekannt ist zudem seine frühere Beziehung zur Schweizer Skirennfahrerin Wendy Holdener. Nach seinem Einstieg bei Nvidia wurde er schnell zur wichtigsten Kontaktperson für viele Kunden und Partner. In dieser Rolle hat er unter anderem einen Finanzierungsplan für die KI-Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Dollar mitentwickelt.

Positionen der Stakeholder und Führungskräfte

Jensen Huang äußerte in einem Interview mit Bloomberg, er hoffe, noch die nächsten zwanzig Jahre im Amt bleiben zu können. Gleichzeitig gestand er ein, dass er sich einen Nachfolger wünscht, der bereits im Unternehmen arbeitet. Er lehnte die direkte Frage ab, ob seine Tochter sein Nachfolger werden könnte, und betonte, dass er sich nicht wünsche, dass sie diesen Job einfach bekommt. Stattdessen müsse sie sich die Position erst verdienen. Intern gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Huang seine Tochter und seinen Schwiegersohn auf die nächste Führungsetappe vorbereitet.

Advertisement

Partner von Nvidia loben die Kompetenzen von Caprez. Sikander Rashid von Brookfield Asset Management berichtete, Huang habe ihn bei einem Treffen im vergangenen Jahr auf Caprez verwiesen und empfohlen, sich bei Fragen direkt an ihn zu wenden. Kerry Littlepage, CEO des Server-Unternehmens Onekronos, bezeichnete Caprez als den Star-Analysten von Nvidia. Er hob dessen Fähigkeit hervor, komplexe Probleme schnell zu erkennen. Zudem wird berichtet, dass Caprez extrem verfügbar ist und auch während seiner eigenen Hochzeit weiterarbeitete.

Weitere interne Kandidaten und Alternativen

Falls die Nachfolge nicht innerhalb der Familie von Jensen Huang verbleibt, gibt es bei Nvidia mehrere interne Kandidaten. Ian Buck, Vizepräsident für Hyperscale und High-Performance Computing, gilt als einer der Anwärter. Er ist der Erfinder der Software-Plattform CUDA, die entscheidend zur Festigung der KI-Dominanz von Nvidia beigetragen hat. Bryan Catanzaro, der ebenfalls als Vizepräsident fungiert, leitet einen Großteil der Arbeit im Bereich der generativen KI und wird ebenfalls als möglicher Nachfolger gehandelt.

Auch die Finanzvorstandsfrau Colette Kress wird in Betracht gezogen. Sie hat das rasante Wachstum des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Jay Puri, ein langjähriger Verbündeter von Huang, leitet den globalen Vertrieb und die Partnerschaften und könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Die Diskussion um die Nachfolge wurde durch die US-Zwischenwahlen intensiviert, nachdem Nvidia in der vergangenen Woche nach dem Sieg der Demokratischen Partei an Wert verlor. Die Unsicherheit hat die Debatten um die künftige Führung des Chipriese beschleunigt.

Markteinfluss und zukünftige Entwicklungen

Die Frage nach der Nachfolge hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Nvidia an den Finanzmärkten. Die schnelle Beförderung von Caprez und die familiären Bindungen zu Jensen Huang werfen bei US-Beobachtern Fragen zur Unternehmensführung auf. Es ist in US-Unternehmen unüblich, dass die Kinder des Chefs in so hohen Positionen arbeiten. Dennoch scheint Huang darauf zu setzen, dass seine Kinder die Verantwortung übernehmen können, sofern sie ihre Qualifikation beweisen.

Advertisement

Die aktuelle Ruhe im Management ist daher relativ. Huang will vorerst nicht zurücktreten und plant, noch lange an der Spitze zu bleiben. Die Spekulationen konzentrieren sich nun darauf, wie sich die Beziehung zwischen Huang, seinen Kindern und den anderen Kandidaten entwickelt. Die Arbeit von Caprez an der KI-Infrastruktur und die finanzielle Planung im großen Stil zeigen, dass wichtige Weichen bereits jetzt gestellt werden. Die Zukunft wird zeigen, ob die Familie Huang die Kontrolle behält oder andere interne Talente den Aufstieg schaffen.