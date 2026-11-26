Intime Beziehung zwischen Nvidia-Manager Jay Puri und Supermicro-Chefin Ying Cenly Chen wirft Fragen zu Compliance und Kontrollmechanismen im Chipkonzern auf.

Die internen Kontrollmechanismen des US-Chipgiganten Nvidia geraten erneut unter scharfe scrutiny. Neben dem Gründer Jensen Huang steht nun auch der langjährige Vertraute und Executive Vice President of Worldwide Field Operations, Ajay Jay Puri, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihm wird vorgeworfen, über mehrere Jahre eine intime Beziehung zu Ying Cenly Chen unterhalten zu haben, einer früheren hochrangigen Managerin bei Super Micro Computer, einem zentralen Akteur in der aktuellen Kontroverse um mutmaßlichen illegalen Chip-Export.

Detaillierte Hintergründe zur Affäre Puri

Ajay Puri, der seit 2005 für Nvidia arbeitet und maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens zum führenden Anbieter von KI-Hardware beigetragen hat, unterhielt nach Berichten der Wall Street Journal sowohl private als auch geschäftliche Verbindungen zu Ying Cenly Chen. Die beiden heirateten am 20. November 2026. Chen, die seit 2008 bei Supermicro tätig war und dort zur Chief Growth Officer aufstieg, begleitete ihren damaligen Chef bei Besuchen in den Räumlichkeiten von Nvidia und fungierte während interner Verkaufssitzungen als wichtige Ansprechpartnerin für Nvidia-Angelegenheiten.

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Die Beziehung zwischen Puri und Chen war nach Angaben der Wall Street Journal kein verstecktes Geheimnis, sondern galt als offenes Wissen im Umfeld beider Konzerne. Das Paar wurde bereits im Jahr 2024 gemeinsam beim Maskenball der Oper von San Francisco fotografiert und besuchte im April 2026 gemeinsam mit anderen Nvidia-Managern und deren Ehepartnern eine Gala. Diese öffentliche Sichtbarkeit steht in markantem Kontrast zur aktuellen Anklage, die sich mit potenziellen Verletzungen von US-Exportkontrollen befasst.

Stakeholder-Positionen und rechtliche Implikationen

Die aktuelle Debatte dreht sich um mutmaßliche illegale Lieferungen von Nvidia-Chips nach China, die in den Jahren 2024 und 2025 erfolgt sein sollen. Demnach sollen Firmen in Südostasien angewiesen worden sein, bei Supermicro Server im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Dollar zu bestellen, die mit Nvidia-Chips ausgestattet wurden. Davon sollen Geräte im Wert von mindestens 510 Millionen Dollar illegal in die Volksrepublik China gelangt sein. Die US-Justiz machte die Anklageschrift im Schmuggelverfahren erst am 19. März 2026 öffentlich.

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Ying Cenly Chen verließ Supermicro Ende April 2026 und übernahm später die Leitung des Cloud- und KI-Infrastrukturunternehmens ChronoScale. Laut eigenen Angaben erklärte sie, das Stellenangebot von ChronoScale am 10. März 2026 angenommen zu haben, also neun Tage bevor die US-Justiz die Anklageschrift veröffentlichte. Das FBI hat Ermittler bereits befragt, wobei auch Fragen zu Chen in den Mittelpunkt der Befragungen rückten. Eine Aktionärsklage gegen Supermicro thematisiert explizit Chens Rolle bei der Beschaffung der umstrittenen Nvidia-Chips, wobei die Tatsache ins Gewicht fällt, dass das Team von Jay Puri über die Zuteilung dieser Hardware entschied.

Auswirkungen auf die Führungsstruktur und Compliance

Die Affäre wirft grundsätzliche Fragen zur Führungsstruktur von Nvidia auf, die stark auf den Gründer Jensen Huang zugeschnitten ist und durch flache Hierarchien sowie eine große Anzahl direkt unterstellter Manager gekennzeichnet ist. Lange Jahre vertraute Huang auf enge Gefährten wie Puri für Schlüsselpositionen im weltweiten Vertrieb. Ob diese spezifischen Machtstrukturen die effektive interne Kontrolle erschwert haben, bleibt eine der zentralen offenen Fragen der aktuellen Untersuchung. Die internationalen Vertriebsstrukturen, die Huang und Puri aufgebaut haben, machen es schwer, den tatsächlichen Verbleib der Chips zu kontrollieren.

China stellt einen enorm wichtigen Absatzmarkt für KI-Technologie dar, während die US-Regierung bestrebt ist, den Zugang der Volksrepublik zu besonders leistungsfähigen US-Chips zu verhindern. Um diesen Widerspruch zu navigieren, soll Huang ein Netzwerk aus Dutzenden Geschäftspartnern aufgebaut haben, das den Bedarf Chinas an KI-Rechenleistung bedienen konnte. Zu diesem Netzwerk gehörten neben Supermicro auch andere Partner wie Megaspeed, bei deren Affäre Jensen Huang selbst bereits im Fokus stand. Die Verbindung zwischen den beiden Spitzenmanagern und den jeweiligen Partnerfirmen unterstreicht die Komplexität der globalen Lieferketten und die Herausforderungen bei der Einhaltung von Exportkontrollvorschriften.