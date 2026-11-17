Das Nvidia-Verwaltungsratsmitglied Harvey Jones bestätigt, dass Jensen Huang nicht als CEO zurückkehrt. Details zum Skandal und zu den kommenden Kongress-Hörungen.

Das Verwaltungsratsmitglied Harvey Jones von Nvidia hat bestätigt, dass Jensen Huang nicht an die Spitze des Chipkonzerns zurückkehren wird. Der Aufsichtsrat beabsichtigt nicht, den langjährigen CEO erneut in diese Position zu berufen, obwohl Huang dies zuvor öffentlich angeboten hatte. Diese entscheidende Klarstellung wurde am Dienstag im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen um die Unternehmensführung bekannt gegeben.

Ratsentscheidung gegen CEO-Rückkehr

Jensen Huang wird vorerst nicht die Führung des Unternehmens übernehmen, wie sein Chef Harvey Jones am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung des Gremiums steht im direkten Widerspruch zu Huangs früherem Angebot, im Falle einer Anfrage des Verwaltungsrats das Amt wieder anzutreten. Es handelt sich hierbei um Huangs erste öffentliche Reaktion, seitdem er vergangene Woche überraschend von seinem Posten zurücktrat. Die klare Absage des Gremiums beendet damit die Spekulationen über eine vorübergehende Rückkehr des Technikers an die Spitze.

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Huang räumt Fehler ein und bietet Hilfe an

Jensen Huang hatte sich in einem Beitrag auf Social Media für die Rückkehr zur Verfügung gestellt, falls dies im besten Interesse aller Stakeholder sei. Er betonte, dass es ihm eine Ehre wäre, den Posten wieder zu übernehmen, wenn der Vorstand zu diesem Schluss käme. Dabei räumte der CEO jedoch ein, in seinem Privatleben "schwerwiegende Fehler" begangen zu haben. Diese Stellungnahme folgt Enthüllungen über eine außereheliche Affäre, an der eine mutmaßliche chinesische Spionin beteiligt sein soll.

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Kongressuntersuchung und zukünftige Schritte

Die Situation verschärft sich durch die Aufmerksamkeit des US-Kongresses, der das Verhalten des Managers untersucht. Führende Mitglieder des US-Repräsentantenhauses gaben am Dienstag bekannt, dass Jensen Huang freiwillig zugestimmt hat, sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Diese Befragungen werden im Rahmen protokollierter Anhörungen erfolgen, um den Vorfall rechtlich und politisch einzuordnen. Die Kooperation des ehemaligen Chefs mit den Ermittlern ist ein wichtiger Schritt in der laufenden Untersuchung.

Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie

Die Trennung zwischen Jensen Huang und der operativen Führung von Nvidia markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Technologieunternehmens. Harvey Jones, der den Verwaltungsrat führt, hat nun die klare Aufgabe, die Zukunft der Strategie zu definieren, ohne den kontroversen Ex-CEO. Für die Anleger und die Belegschaft bedeutet dies eine Phase der Unsicherheit, die jedoch durch die klare Kommunikation des Gremiums etwas an Boden gewinnt. Die genauen Pläne für die neue Führungsspitze stehen noch aus, doch die Richtung ist durch die Absage an Huang bereits vorgegeben.