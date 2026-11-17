Nvidia meldet 183 Milliarden Dollar Gewinn. Interims-Chefin Colette Kress führt das Unternehmen. Jensen Huang wird vor dem US-Kongress aussagen. Neue Exportkontrollen verschärfen die Lage.

Nvidia verbucht in den ersten Monaten des Jahres einen rekordverdächtigen finanziellen Erfolg. Die Finanzchefin Colette Kress legte am Dienstagabend während der Investorenkonferenz Zahlen vor, die weit über den Erwartungen lagen. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 183 Milliarden Dollar. Dies entspricht mehr als dem Doppelten des Vorjahresgewinns. Der Umsatz kletterte um 99 Prozent auf 294 Milliarden Dollar. Der größte Teil der Einnahmen stammt von Computerchips für Datencenter.

Interimsführung und Nachfolgeregelung

Die aktuelle Führungssituation ist durch den unerwarteten Rücktritt von Firmengründer Jensen Huang gekennzeichnet. Huang musste vor weniger als einer Woche aus dem Amt scheiden. Der Grund dafür waren mehrere außereheliche Affären. Colette Kress hat nun interimistisch die oberste Führung des Unternehmens übernommen. Sie versucht, während dieser Übergangsphase Normalität zu signalisieren. Kress betonte öffentlich, dass das Geschäft weiterhin wie üblich laufe.

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Fragen zu den laufenden internen Verfahren wurden von der Interimschefin nicht beantwortet. Die Suche nach einem neuen langfristigen Chef ist in vollem Gange. Der neu designierte Nvidia-Präsident Harvey Jones äußerte sich zur Lage. Er erklärte, dass die Verwaltung von Nvidia die Suche nach einer neuen Führungsperson sehr ernst nimmt.

Keine Rückkehr von Jensen Huang

Es besteht kein Interesse des Verwaltungsrats, Jensen Huang als Chef zurückzuholen. Huang hatte in einem offenen Brief am Dienstag signalisiert, dass er an einer Rückkehr an die Spitze des Unternehmens interessiert ist. Dieser Wunsch scheint ihm jedoch verwehrt zu bleiben. Die Richtung des Unternehmens hat sich bereits festgelegt. Die aktuellen Zahlen haben sich positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt. Nach dem Börsenschluss konnte die Aktie um gut drei Prozent zulegen.

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Vorladung vor dem US-Kongress

Die politische und juristische Aufarbeitung der Vorfälle beginnt nun auf höchster Ebene. Jensen Huang muss bereits in zwei Wochen, am 1. Dezember, vor einem Ausschuss des US-Kongresses aussagen. Drei verschiedene Gremien haben ihn dazu vorgeladen. Dazu zählen der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Der Geheimdienstausschuss hat ebenfalls Ladung ausgesprochen. Zudem findet eine Anhörung beim Sonderausschuss zur Kommunistischen Partei Chinas statt.

Diese Anhörungen werden hinter verschlossenen Türen stattfinden. Der Fokus der Befragungen liegt auf dem Verdacht, dass hochmoderne KI-Chips von Nvidia nach China gelangt sind. Dies geschah vermutlich unter Umgehung der US-Exportkontrollen. Der skandalumwitterte Firmenchef hatte eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Frau war bei der Firma Megaspeed International in Singapur tätig.

Milliardenwerte und Schmuggelverdacht

Das in Singapur ansässige Unternehmen Megaspeed International kaufte Halbleiter im Wert von bis zu 4,8 Milliarden Dollar bei Nvidia. Ein Teil dieser KI-Chips soll nach China geschmuggelt worden sein. Dies wirft schwere Fragen zur Einhaltung der nationalen Sicherheitsrichtlinien auf. Die USA versuchen aktuell, den technologischen Vorsprung gegenüber China zu halten. Chinesische Unternehmen sind oft günstiger und setzen auf offenere KI-Systeme.

Um die Führung in der Technologie zu sichern, kontrollieren und beschränken die USA die Lieferung von KI-Spitzentechnologie. Verstöße gegen diese Exportkontrollen werden mit langjährigen Gefängnisstrafen geahndet. Auch die US-Justiz ermittelt in dieser Angelegenheit intensiv. Das Justizministerium und das Handelsministerium haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.

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Verschärfte US-Exportkontrollen

Die US-Regierung von Donald Trump hat am Montag die Verschärfung der Kontrollen angekündigt. Eine neue Regelung verpflichtet Betreiber von Rechenzentren in mehreren asiatischen Ländern. Dazu gehören Singapur, Malaysia, Indonesien und Thailand. Diese Betreiber müssen nun Lizenzen für den Erwerb von in den USA hergestellten Hochleistungschips einholen. Dies soll den Schmuggel in die Volksrepublik effektiv erschweren. Die Investitionen der US-Firmen in die Künstliche Intelligenz betragen derzeit hunderte von Milliarden Dollar.