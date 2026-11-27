Jensen Huang erscheint vor dem US-Kongress, während Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten und europäische Inflationszahlen reagieren müssen.

Die finanzielle Aufmerksamkeit der Weltmärkte richtet sich in der kommenden Woche intensiv auf makroökonomische Indikatoren in den Vereinigten Staaten und Europa sowie auf das strategische Erscheinen von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, vor dem US-Kongress. Marktteilnehmer suchen nach klaren Signalen, die über die aktuelle Volatilität an den Finanzplätzen Auskunft geben, während Experten betonen, dass ein schnelles Ende der Kursturbulenzen derzeit nicht absehbar ist.

Marktanalyse und Zinserwartungen

Die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung resultiert aus der offenen Frage, ob der gegenwärtige Investitionsboom in die Künstliche Intelligenz (KI) nachhaltig angelegt ist oder ob die Zinspolitik der US-Notenbank Fed eine härtere Landung bedeuten könnte. Kyle Rodda, Analyst beim Brokerhaus Capital.com, weist darauf hin, dass die Lage vorerst unklar bleibe, insbesondere wenn man die potenziellen Auswirkungen steigender Zinsen betrachtet. Parallel dazu zeigt der Schweizer Aktienmarkt zwar auf Wochensicht einen leichten Aufwärtstrend, doch der Swiss Market Index bleibt unter der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten. Auch dem Swiss Performance Index fehlten zuletzt die Impulse, um zurück zur 21.000-Zähler-Schwelle zu finden, obwohl der Index in der vorangegangenen Woche noch um rund 2,5 Prozent legte.

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US-Arbeitsmarktdaten als Richtungsweiser

Als entscheidender Prüfstein für die weitere Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft gelten die in diesem Freitag erwarteten Arbeitsmarktzahlen. Die Analystenprognosen deuten auf eine Verlangsamung hin, wobei für den November mit einem Stellenaufbau von 90.000 Jobs gerechnet wird. Zum Vergleich: Im Vormonat waren noch 165.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung der staatlichen Daten legt zudem der private Arbeitsmarktdienstleister ADP seine eigenen Erhebungsergebnisse vor, die als Vorläufer gelten. Derzeit gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Fed ihre Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt anhebt, nachdem in den vergangenen Wochen zeitweise die Diskussion über einen doppelt so großen Schritt geführt wurde. David Rees, Chefökonom bei Schroders, warnt davor, dass die Fed zurückzucken könnte. Sollte die Notenbank am 9. Dezember auf eine Straffung der Geldpolitik verzichten, könnte dies Spekulationen über eine drastischere Zinserhöhung zu einem späteren Zeitpunkt anfachen und einen erneuten Aktienausverkauf auslösen.

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Konjunkturdaten in Deutschland und der Schweiz

Auch in Europa und der Schweiz stehen in der neuen Woche zahlreiche wichtige ökonomische Veröffentlichungen an, die das Bild der Lage schärfen sollen. Am Montag veröffentlicht das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in der Schweiz das Bruttoinlandprodukt für das dritte Quartal, während die Konjunkturforschungsstelle (KOF) ihr Konjunkturbarometer für den November vorlegt. Am Dienstag folgen weitere Daten wie der Einkaufsmanager-Index, die Detailhandelsumsätze für den Oktober sowie der hypothekarische Referenzzinssatz des Bundesamts für Wohnungswesen. Der Fokus der Investoren liegt dabei besonders auf den Inflationsdaten aus Deutschland am Montag und der gesamten Eurozone am Dienstag. In der Währungsgemeinschaft liegt die Teuerungsrate im November laut Analystenschätzungen stabil bei vier Prozent. Allerdings dürfte die Kernrate, die volatile Preise für Nahrungsmittel und Energie ausschließt, leicht auf 2,7 Prozent angestiegen sein, da die Energiepreissteigerungen der vergangenen Monate allmählich auf die Preise von Waren und Dienstleistungen durchschlagen.

Nvidia-Management vor dem Kongress befragt

Ein zentrales Ereignis der Woche ist der Auftritt von Jensen Huang vor mehreren Ausschüssen des US-Kongresses. Die Abgeordneten und Senatoren werden den Konzernchef unter anderem zu seiner geschäftlichen Liaison mit einer chinesischen Geschäftsfrau befragen, der vorgeworfen wird, KI-Chips von Nvidia illegal in die Volksrepublik China geschleust zu haben. Diese politische Dimension überschattet auch die wirtschaftliche Debatte über die milliardenschweren Investitionen in neue KI-Rechenzentren. Wachsende Zweifel an der Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen waren zuletzt Haupttreiber für den Kursverfall an den Aktienmärkten. Volkswirte sehen zwar die Möglichkeit, dass die Ausbaupläne übertrieben sein könnten, doch die stark steigende Nachfrage, die hohe Profitabilität der KI-Unternehmen sowie die strategische Bedeutung im Systemwettbewerb mit China sprechen dafür, dass der Investitionsboom zumindest bis zum Jahr 2027 anhält und nicht nur der US-Konjunktur dient.