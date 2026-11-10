Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck: Affäre und Spionagevorwürfe

Gegen die Geschäftsfrau Alice Huang bestehen laut Medienberichten Spionageverdachte, die auch Nvidia-Chef Jensen Huang belasten. Peking weist die Vorwürfe zurück.

Nvidia -Chef Jensen Huang steht wegen einer mutmasslichen Affäre unter Druck. Im Mittelpunkt steht die Geschäftsfrau Alice Huang, mit der er laut Berichten immer wieder in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Zusätzlich wird die 42-Jährige von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, für den chinesischen Geheimdienst Informationen beschafft zu haben.

China weist die Spionagevorwürfe als Verleumdung und frei erfunden zurück. Der Fall gewinnt zusätzliche Brisanz, weil er im Wettrennen zwischen China und den USA um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz spielt. Der US-Chipkonzern Nvidia liefert dafür wichtige Chip-Technologie.

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Wer ist Alice Huang und welche Karriere hatte sie?

Alice Huang ist eine chinesischstämmige Geschäftsfrau und frühere Leiterin des in Singapur ansässigen Tech-Unternehmens Megaspeed. Unter ihrem chinesischen Namen ist die 42-Jährige als Huang Le bekannt.

Mit der Tech-Branche hatte Huang laut Berichten zunächst wenig zu tun. Die Zeitung "Caixin" berichtete, dass sie an der Baptist University in Hongkong Medienmanagement studierte.

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Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselte sie anschliessend in den Privatkundenbereich der Grossbank HSBC in Hongkong. Danach arbeitete sie für die Investmentbank Citic Securities. Ab 2015 war sie demnach auch für Investmentfirmen in Shanghai tätig.

Megaspeed als mögliche Hintertür für Nvidia-Chips

Im Jahr 2023 gründete Alice Huang das Unternehmen Megaspeed. Die Firma entstand aus der Abspaltung einer Videospielfirma, die zuvor im Jahr 2015 gegründet worden war.

Megaspeed bot unter anderem Cloud-Dienstleistungen an. Nach eigenen Angaben wurde das Unternehmen im Gründungsjahr 2023 Nvidia-Partner. Dieser Status verschaffte der Firma Zugang zu Nvidia-Chips.

Die USA hatten den Verkauf von Hochleistungschips nach China durch Exportbeschränkungen untersagt. Diese Technologie ist insbesondere für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz von grosser Bedeutung. Laut Medienberichten hegt man in Washington den Verdacht, dass Megaspeed als mögliche Hintertür gedient haben könnte, um besonders leistungsstarke Nvidia-Chips in die Volksrepublik China zu bringen.

Affäre mit Jensen Huang und die Positionen der Beteiligten

Der Chef der wertvollsten US-Chipfirma soll mit Alice Huang eine aussereheliche Affäre gehabt haben. Die beiden wurden laut Berichten immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Über die genauen Umstände ihrer Beziehung ist bislang jedoch wenig bekannt.

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Die chinesische Regierung weist die Spionagevorwürfe entschieden zurück und bezeichnet sie als Verleumdung. Der Sprecher des Aussenministeriums in Peking beantwortete auf Nachfrage der Nachrichtenagentur DPA am Dienstag nicht, ob Alice Huang die chinesische Staatsbürgerschaft besitzt. Auch zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machte die Behörde keine Angaben.

Das Unternehmen Megaspeed äusserte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Eine Anfrage zu den Vorwürfen und zu den Tätigkeiten von Alice Huang blieb unbeantwortet.

Offene Fragen zu Exportkontrollen und KI-Wettlauf

Der Fall wirft zentrale Fragen auf, die bislang ungeklärt sind. Welche Rolle Alice Huang tatsächlich bei einer möglichen Umgehung der US-Exportbeschränkungen spielte, ist nicht belegt. Ebenso offen ist, was Nvidia-Chef Jensen Huang über die Geschäfte seiner mutmasslichen Geliebten wusste.

Für die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz sind Hochleistungschips von Nvidia von grosser Bedeutung. Deshalb hat der Verdacht einer Umgehung der Exportregeln eine politische Dimension, die über die private Affäre des Nvidia-Chefs hinausgeht.