Nvidia CEO Jensen Huang tritt nach Affäre zurück

Nach einer Affäre mit mutmaßlicher chinesischer Spionin verlässt Jensen Huang Nvidia. Der Kurs stürzte um 13%, der Börsenwert fiel unter 4 Bio. Dollar.

Jensen Huang, der Gründer und Chief Executive Officer von Nvidia, hat sein Amt niedergelegt. Der Rücktritt des Chipriese folgt auf eine intensive Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, die zu schweren Sicherheitsbedenken in den USA führte. Parallel dazu wurde bekannt, dass Huang zudem eine verdeckte Liaison mit einer internen Führungskräfte seines Unternehmens unterhielt. Dieser Vorfall markiert das Ende einer Ära der nahezu unkontrollierten Machtkonzentration an der Spitze eines der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt.

Sicherheitsvorwürfe und Börsenabsturz

Die US-Geheimdienste hatten das Risiko dieser Verbindung bereits seit einem Jahr vor einer illegalen Schleusung von Chips nach China gewarnt. Aufgrund dieser geopolitischen Verstrickung und des damit verbundenen Reputationsschadens brach die Aktie von Nvidia am Donnerstag zu Handelsstart um 13 Prozent ein. Dadurch fiel der Börsenwert des Unternehmens erstmals seit Juli 2025 wieder unter die Marke von 4 Billionen US-Dollar. In den vergangenen Wochen vernichtete der Marktführer bei KI-Prozessoren, der 80 Prozent des Weltmarktes beherrscht, damit etwa 30 Prozent seines Werts, was einem Verlust von rund 1,6 Billionen US-Dollar entspricht.

Also read Nvidia-Aktie stürzt ab: So viel verliert der Konzern nach der Affäre um Jensen Huang

Dieser beispiellose Wertverlust trifft den gesamten Technologie-Sektor zu einem Zeitpunkt, an dem die physische KI-Infrastruktur bereits massive Kurseinbußen verzeichnet. Halbleiterwerte befinden sich in einem deutlichen Bärenmarkt, wobei der entsprechende Branchenindex seit seinem Hoch im Sommer über 24 Prozent verloren hat. Auch hochverschuldete Neocloud-Anbieter wie CoreWeave und Chip-Entwickler wie Marvell mussten in diesem negativen Marktumfeld erhebliche Verluste hinnehmen.

Kritik an Investitionen und politische Spannungen

Anleger beginnen zunehmend, die massiven Ausgaben für die KI-Wertschöpfungskette der Tech-Riesen zu hinterfragen. Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Amazon geben im laufenden Jahr rund 800 Milliarden Dollar und im kommenden Jahr bis zu 1,4 Billionen Dollar aus. Diese Summen stehen in der Kritik, da die Infrastruktur die lokalen Stromrechnungen massiv in die Höhe treibt und vielen Menschen die Angst vor Jobverlusten nimmt. Bei den US-Zwischenwahlen vergangene Woche wurden dies zu einem Referendum gegen die ausufernde KI-Infrastruktur.

Advertisement

Das Ergebnis dieser demokratischen Prozesse war eindeutig: 47 von 48 lokalen Abstimmungen gegen den Bau neuer Rechenzentren wurden von der Bevölkerung angenommen. Trotz dieser massiven Widerstände und der aktuellen Marktkorrekturen bleibt das Geschäft mit Rechenpower im Cloud-Segment weiterhin lukrativ. Goldman Sachs schätzt, dass Hyperscaler auf ihre Investitionen mühelos eine Kapitalrendite (ROIC) von über 15 Prozent erzielen können.

Governance-Probleme und politische Verstrickungen

Der unrühmliche Abgang von Jensen Huang offenbart ein tiefgreifendes Governance-Problem im Management von Weltkonzernen. Huang galt als klassischer Mikromanager, der Dutzende Mitarbeiter direkt an sich rapportieren ließ und nahe Verwandte, darunter seine eigenen Kinder, auf hohe Positionen setzte. Eine strukturierte Nachfolgeplanung existierte nicht, was die Verwaltungsräte in die Kritik nimmt, da sie ihre Aufsichtspflicht versäumt haben. Dies schloss auch das Ignorieren politischer Risiken ein, die aus Huangs engem Draht zur US-Politik resultierten.

Jensen Huang suchte aktiv die Nähe zu Donald Trump und warb beim US-Präsidenten um die Lockerung von Chipsanktionen gegenüber China. Nvidia spendete Millionen für die Amtseinführung von Trump sowie für dessen Projekt eines überdimensionalen Ballsaals. Im Gegenzug lockerte Trump die Sanktionen, nachdem er sich mit Nvidia-Aktien eingedeckt hatte, und ignorierte die Warnungen der US-Geheimdienste bezüglich der Affäre um Huang.

Die Macht dieser "Masters of the Universe" reicht weit über die Unternehmensführung hinaus. Donald Trump nahm Jensen Huang sogar auf einen Staatsbesuch nach China mit, was die Grenzen zwischen öffentlichem Dienst und privatem Unternehmensinteresse verwischte. Diese Dynamik erinnert an andere extreme Fälle, etwa bei Elon Musk, dessen Einfluss auf kritische Infrastrukturen wie das Internet in der Ukraine oder die politischen Interessen in Washington Fragen nach der gesellschaftlichen Toleranz solcher Machtstrukturen aufwirft. Die US-Wähler haben in den jüngsten Wahlen ein klares Signal gegen die offene Korruption und die Übergriffigkeit der Branche gesendet.

Advertisement

Marktprognosen und Ausblick

Trotz des Zusammenbruchs der persönlichen Karriere von Jensen Huang ist ein totaler Zusammenbruch des gesamten KI-Marktes unwahrscheinlich. Die Nachfrage explodiert weiterhin real, wie das Beispiel des Entwicklers Anthropic zeigt, der seine Quartalsumsätze jüngst um 1127 Prozent auf knapp 17 Milliarden Dollar steigerte. Anthropic geht in der kommenden Woche an die Börse, was den anhaltenden Bedarf an Rechenkapazität unterstreicht.

Auch für Nvidia selbst zeichnet sich ein ambivalentes Bild ab. Das Unternehmen steht kurz davor, am 17. November erneut starke Quartalszahlen zu präsentieren. Da der Bewertungsaufschlag der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt zuletzt massiv zusammengeschrumpft ist, könnte der aktuelle Kurssturz für langfristige Anleger eine ungewohnte Einstiegsgelegenheit darstellen. Dennoch bleibt das fundamentale Problem der unzureichenden Unternehmensführung in der Spitze gelöst, was die Unsicherheit an den Märkten weiter erhöhen wird.