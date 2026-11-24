Die Tech-Rallye in den USA bricht ein: Nvidia gibt 6% nach, während der Dow Jones steigt. Grund sind Gewinnmitnahmen und Handelssorgen.

Die euphorische Erholungswelle auf den US-amerikanischen Finanzmärkten findet am Dienstag ein abruptes Ende. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 verzeichnete einen Verlust von knapp zwei Prozent und schloss mit 26'214,17 Punkten. Als Haupttreiber dieses Rücksetzers fungierte die Aktie des KI-Chip-Giganten Nvidia, die erneut stark an Wert verlor und den jüngsten Kurssprung revidierte. Während die Tech-Branche also ihre Gewinne teilweise wieder abgab, zeigte sich ein breiterer Marktindex deutlich resilienter und legte sogar zu.

Nvidia-Aktien und Halbleiter-Verluste im Detail

Die Nvidia-Aktien gaben am Dienstag um exakt 5,9% nach. Dieser Verlust stellt eine direkte Korrektur des massiven Anstiegs vom Vortag dar, als der Kurs um unglaubliche 31% sprang. Dennoch bleibt das aktuelle Kursniveau weit entfernt vom Ende September erreichten Rekordhoch und den Bewertungen aus der Zeit vor den jüngsten Einbrüchen. Analysten bewerten die Rückkehr von Mitgründer und langjährigem CEO Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens grundsätzlich positiv, da damit das Führungsvakuum beendet ist. Einige Finanzexperten haben ihre Kursziele entsprechend angehoben oder die Aktie neu bewertet. Allerdings hält sich die Euphorie in Grenzen, da die US-Behörden ihre Untersuchungen zu Huangs möglicher Verbindung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin sowie zu seinem ehemaligen Geschäftspartner Megaspeed fortführen. Diese offenen rechtlichen Fragen sorgen für anhaltende Unsicherheit bei Investoren.

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Der Negativtrend bei Nvidia zog weitere Namen der Halbleiter- und Technologiebranche in den Abgrund. Die Euphorie, die am Vortag noch geherrscht hatte, wich schnell der Ernüchterung. So buchten die Aktien von Nebius, Sandisk und Astera Labs Verluste zwischen knapp elf und 14%. Auch Micron und CoreWeave notierten mit zweistelligen Minusgewinnen. Der traditionelle Chip-Hersteller Intel musste einen Rückgang von 8,2% hinnehmen. Der grösste Einzelverlust im Nasdaq 100 entfiel jedoch auf den Chip-Hersteller Analog Devices. Diese Aktie sackte um ganze 17,4% ab. Dieser massive Einbruch wurde nicht nur durch den allgemeinen Marktdruck verursacht, sondern insbesondere durch ein verhaltenes Gewinn- und Margenziel, das das Unternehmen für das laufende erste Geschäftsquartal bekanntgegeben hatte.

Gegensätzliche Entwicklungen bei Dow Jones und S&P 500

Im deutlichen Gegensatz zum technologielastigen Nasdaq entwickelte sich der Dow Jones Industrial Average. Dieser überwiegend mit Standardwerten bestückte Index legte früh im Handelsverlauf zu und schliesslich um 0,85% auf 50'018,70 Punkte zu. Damit baute der Dow sein Erholungsplus vom Montag, das bei drei Prozent gelegen hatte, weiter aus. Der breite S&P 500 verhielt sich neutraler bis leicht negativ und verlor 0,50% auf 7'201,09 Zähler. Diese unterschiedliche Performance unterstreicht, dass die jüngste Rallye primär von wenigen grossen Technologieaktien getrieben wurde, die nun ihre Gewinne mitnehmen.

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Auch andere Sektoren der Technologiebranche litten unter der Korrektur. Die Aktie der KI-Plattform Anthropic fiel mit minus 6,5% auf 81,91 Dollar. Damit unterquert der Kurs erstmals seinen Ausgabepreis von 83 Dollar und den Tiefststand vom Freitag. Der IT-Dienstleister HP Enterprise büsste sogar 16,3% ein. Dieser starke Rückgang folgte auf einen 17-prozentigen Anstieg am Vortag. Anleger scheinen hier Gewinne mitzunehmen, da der Umsatzausblick des Unternehmens für das laufende Quartal nicht an die höchsten Markt expectations heranreichte.

Handelskonflikte und makroökonomische Risiken belasten Märkte

Neben den internen Unternehmensnachrichten und Gewinnmitnahmen sorgen auch makroökonomische Unsicherheiten für zusätzlichen Druck auf die Stimmung. Berichte deuten darauf hin, dass die US-Regierung kurz davorsteht, die Ergebnisse einer Untersuchung bezüglich mutmasslicher Überkapazitäten bei zwölf wichtigen Handelspartnern zu veröffentlichen. Zusätzlich plant Washington neue Einfuhrzölle auf eine breite Palette von Waren. Diese Signale drohen Handelskonflikte zu eskalieren, was insbesondere für die exportorientierte Halbleiterindustrie und den technologischen Sektor riskant ist. Marktbeobachter warnen bereits, dass die Talsohle für viele Tech-Werte möglicherweise noch nicht erreicht ist, wenn sich diese geopolitischen Spannungen verschärfen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Märkte nach dem extremen Ausbruch am Montag eine deutliche Korrektur erfahren haben. Während der Dow Jones als stabiler Anker fungierte, lider der Nasdaq 100 unter der Abwertung von Schlüsselakteuren wie Nvidia und Analog Devices. Die Kombination aus Gewinnmitnahmen nach der Rallye um die Rückkehr von Jensen Huang, schwachen Quartalsprognosen bei Halbleiterfirmen und der Drohung neuer US-Zölle führt zu einer vorsichtigen bis skeptischen Haltung der Investoren. Die nächsten Handelstage werden zeigen, ob sich diese Stabilisierung beim Dow Jones auf die gesamte Breite des Marktes ausdehnt oder ob die Tech-Schwäche anhält.