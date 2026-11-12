Nvidia-Aktie unter Druck: CEO Jensen Huang im Fokus und Risiken für Anleger

Analyse der Nvidia-Aktie nach CEO-Kritik: Jensen Huangs Zukunft, zirkuläre Finanzbeziehungen und Empfehlungen zur Portfolio-Anpassung bei drohendem Kursverlust.

Die Nvidia -Aktie steht seit dem Bekanntwerden der Affären massiv unter Druck. Das Unternehmen verlor an der US-Börse etwa eine Billion Dollar und ist jetzt noch 4 Billionen wert. Warum die Zukunft eines einzelnen Managers die Börse so beschäftigt, erklärt Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz. Die Unsicherheit um die Führungsfigur des Technologie-Konzerns hat Investoren alarmiert und zu erheblichen Kursschwankungen geführt.

Gründer und Technologie treiben Börsenwert

Nvidia liefert mit seinen Grafikprozessoren die Rechenleistung für KI-Anwendungen. Sie können zahlreiche Berechnungen gleichzeitig ausführen. Das macht sie für das Training und den Betrieb künstlicher Intelligenz besonders geeignet. "In praktisch allen Rechenzentren sind Nvidia-Chips", sagt Geissbühler. Laut Geissbühler hat die enorme Nachfrage nach diesen Chips Nvidias Aufstieg an der Börse angetrieben. Wie gross das Geschäft geworden ist, zeigen die jüngsten Quartalszahlen: Nvidia setzte 96,2 Milliarden Dollar um, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Wegen seines hohen Börsenwerts hat der Konzern auch grosses Gewicht in wichtigen Aktienindizes.

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Jensen Huang gründete Nvidia gemeinsam mit zwei Ingenieurskollegen im Jahr 1993. Sie waren beeindruckt von den Animationen im Film Jurassic Park und wollten mit Grafikprozessoren 3D-Grafik bei PC-Games ermöglichen. Mit Gaming erzielt das Unternehmen immer noch Milliardenumsätze, das Geschäft mit KI-Rechenzentren macht aber mittlerweile den weitaus grösseren Teil aus. Der Name setzt sich aus NV (Next Version) und dem lateinischen Wort für Neid (invidia) zusammen.

Kritik an zirkulären Finanzbeziehungen

Geissbühler spricht von einer "fast monopolartigen Stellung" und von gigantischen Margen von 60 bis 70 Prozent. Das lockt Konkurrenten an. Als Herausforderer nennt Geissbühler etwa AMD. Fun Fact: Jensen Huang ist der Cousin der Mutter von AMD-Chefin Lisa Su. Aber auch grosse Tech-Konzerne wie Amazon und Alphabet versuchen jetzt, eigene Chips herzustellen. "Dadurch dürfte Nvidia in den nächsten drei bis vier Jahren unter Druck kommen."

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Warum sind Nvidias Beteiligungen umstritten? Nvidia investiert in Unternehmen, die wiederum Nvidia-Technologie einsetzen. Ein Beispiel ist der Cloudanbieter Coreweave: Nvidia kündigte im Januar eine Aktieninvestition von zwei Milliarden Dollar und eine engere Zusammenarbeit beim Ausbau von KI-Rechenzentren an. Geissbühler sieht solche Verflechtungen kritisch. Wenn ein Anbieter Unternehmen finanziert, die mit dem Geld dessen Produkte kaufen, entstehe eine "zirkuläre Finanzbeziehung". Das verstärke die gegenseitigen Abhängigkeiten.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Aus Sicht Geissbühlers ungewöhnlich stark. Huang habe die Firma aufgebaut und zum Erfolg geführt. Deshalb wiege die Frage nach seiner Zukunft schwerer als ein gewöhnlicher Chefwechsel. Seine Kurzformel: "Huang ist Nvidia". Für eine Übergangslösung erwartet Geissbühler am ehesten jemanden aus dem bisherigen Management wie Finanzchefin Colette Kress. Die sei

Geissbühler erwartet kurzfristig zusätzlichen Druck auf die Nvidia-Aktie. Bereits die Berichte über einen möglichen Rauswurf liessen den Kurs im nachbörslichen Handel um mehr als acht Prozent fallen. Danach dürften laut dem Anlagechef wieder die Geschäftszahlen und der Ausblick stärker zählen. Die nächsten Quartalsresultate veröffentlicht Nvidia am 17. November. Enttäuschungen könnten über die einzelne Aktie hinaus den Markt bewegen.

Strategische Empfehlungen für Anleger

Trump hat Huang öffentlich unterstützt. Zugleich sagte der US-Präsident, er habe die Vorwürfe nicht mit ihm besprochen. Über die Besetzung des Chefpostens entscheidet der Verwaltungsrat. Huang gilt als völlig kritiklos gegenüber den Gefahren von KI. Geissbühler rät, die Interessen des Absenders mitzudenken: Huang führt einen Konzern, der vom KI-Boom profitiert. Seine Aussagen seien deshalb keine neutrale Beurteilung der Chancen und Risiken.

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Ein klarer Neuanfang mit frischem Management wäre wünschenswert. Zuerst Ruhe bewahren und die Geschäftszahlen abwarten. Versprechen von scheinbar endlosem Wachstum erinnern Geissbühler an die Dotcom-Blase, die im März 2000 platzte. Damals investierten Anleger riesige Summen in junge Internetfirmen, so wie heute in die KI-Branche. Für Nvidia sei entscheidend, ob der Ausbau der Rechenzentren weitergehe. Würden Investitionen gebremst, träfe das auch die Nachfrage nach seinen Chips.

Geissbühler sagt, er würde angesichts der Unsicherheiten derzeit keine Nvidia-Aktien kaufen. Er erwartet, dass sich das Wachstum abschwächt. Wer früh eingestiegen ist, sollte aus seiner Sicht prüfen, wie gross der Nvidia-Anteil im eigenen Depot inzwischen geworden ist. Nach den starken Kursgewinnen könne es sinnvoll sein, einen Teil der Gewinne mitzunehmen und breiter zu investieren, etwa in Firmen der Gesundheits- oder Konsumgüter-Branche.

Das ist über Fonds oder die Pensionskasse möglich. Im iShares Core MSCI World UCITS ETF machte Nvidia Ende Oktober 5,23 Prozent aus. Bei einer Anlage von 10'000 Franken entspräche das rechnerisch 523 Franken Nvidia-Anteil. Verlore die Aktie 20 Prozent, würde das den Anlagewert um rund 105 Franken drücken, sofern alle anderen Kurse und Wechselkurse unverändert blieben.