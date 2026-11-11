Nvidia-Aktie stürzt nach Berichten über Vorstandssitzung zu Huang ab

Die Nvidia-Aktie bricht ein, nachdem Berichte über eine Sitzung des Verwaltungsrats zur Ablösung von CEO Jensen Huang aufkamen. Der Kurs fiel um neun Prozent.

Nvidia -Aktien haben am Mittwoch nach Medienberichten über eine mögliche Abberufung von Unternehmenschef Jensen Huang deutlich an Wert verloren. Das Wall Street Journal berichtete am selben Tag unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass der Verwaltungsrat des Silicon-Valley-Konglomerats eine Sitzung zur Zukunft des CEO vorbereite. Diese Informationen lösten sofortige Reaktionen an den Finanzmärkten aus, die den Kurs des Chip-Hersteller s in den Keller drückten.

Kursverlust und Marktreaktionen auf die Nachrichtenlage

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch sackte der Aktienkurs von Nvidia um bis zu neun Prozent ab. Damit notierte das Wertpapier bei 158 Dollar pro Aktie. Dieser Preis stellt das niedrigste Niveau für den Halbleiterhersteller seit Mitte 2025 dar. Der Börsenwert des Unternehmens, das bereits zu den wertvollsten Organisationen weltweit gehört, ist in der Folge deutlich gesunken. Investoren reagieren mit großer Vorsicht auf die Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Führung des Marktführers im Bereich künstlicher Intelligenz.

Also read Nvidia-Aktie stürzt ab: So viel verliert der Konzern nach der Affäre um Jensen Huang

Die Affäre um Jensen Huang und die Sicherheitsbedenken

Der Auslöser für die aktuelle Krise sind Berichte über ein Verhältnis von Jensen Huang mit einer Frau, die von US-Sicherheitskreisen möglicherweise als chinesische Spionin eingestuft wird. Der 63 Jahre alte Multimilliardär bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er tatsächlich eine Affäre geführt hat. Parallel dazu meldete die New York Times, dass Huang auch eine weitere Liaison mit einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens gehabt haben soll. Nvidia und der CEO äußerten sich zu diesen spezifischen Vorwürfen zunächst nicht öffentlich. Die New York Times berichtete zudem am Mittwoch über die bevorstehende Sitzung des Aufsichtsgremiums.

Advertisement

Die interne Untersuchung und die Rolle des Verwaltungsrats

Im Zuge der Vorwürfe hat Nvidia eine eigene Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Verhältnisses und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken zu klären. Diese Ermittlungen sollen unter der Leitung von Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie externen Ermittlern durchgeführt werden. Das Ziel ist es, eine fundierte Grundlage für die Entscheidungsfindung über die künftige Führung des Unternehmens zu schaffen. Die New York Times bestätigte die Berichterstattung über die Zusammenkunft des Gremiums zur Klärung der Angelegenheit.

Auswirkungen auf die KI-Branche und künftige Entscheidungen

Jensen Huang gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten des KI-Booms der vergangenen Jahre. Seine Chips werden als Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz angesehen. Eine Abberufung des langjährigen Managers könnte den Halbleiterkonzern in eine schwere Führungskrise stürzen. Die Marktstimmung ist angespannt, da die Zukunft von Nvidia eng mit der Person Huang verknüpft ist. Die Ergebnisse der internen Prüfung und die Entscheidung des Verwaltungsrats werden daher mit großer Aufmerksamkeit von der Branche beobachtet.