Nvidia-Aktie sinkt nach Berichten über Abberufung von Jensen Huang

Nvidia-Aktien verlieren nach Medienberichten über eine mögliche Abberufung von CEO Jensen Huang. Die Affäre mit einer mutmaßlichen Spionin belastet den Chip-Riesen. Börsenwert sinkt deutlich.

Die Aktie des US-amerikanischen Halbleiter konzerns Nvidia hat nach Berichten über eine mögliche Abberufung von Chef Jensen Huang deutlich an Wert verloren. Medienquellen, darunter das " Wall Street Journal" und die " New York Times", berichteten, dass der Verwaltungsrat eine Sitzung zur Zukunft des Firmenchefs vorbereite. Noch am Mittwoch, der 22. Mai 2025, könnte das Aufsichtsgremium über einen möglichen Wechsel entscheiden, was zu einer massiven Reaktion der Anleger führte.

Kurssturz an der Börse

Die Nvidia-Aktie sackte nach Mitternacht um bis zu neun Prozent ab undNotierte bei 158 Dollar, dem tiefsten Stand seit Mitte 2025. Der schnelle Rückgang spiegelt die Unsicherheit der Märkte wider, die den Chip-Hersteller als einen der wertvollsten Unternehmen der Welt betrachten. Jensen Huang gilt als Schlüsselfigur im globalen KI-Boom, und eine Abberufung könnte das Unternehmen in eine schwerwiegende Führungskrise stürzen. Investoren reagieren nervös auf die Möglichkeit, dass die kontroverse Situation das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens erschüttern könnte.

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Hintergrund der Untersuchung

Nvidia hat eine interne Untersuchung eingeleitet, die von Mitgliedern des Verwaltungsrats und externen Ermittlern durchgeführt wird. Diese Maßnahme folgt auf Medienberichte, wonach der 63-jährige Multimilliardär Huang eine Affäre mit einer Frau gehabt haben soll, die von US-Sicherheitskreisen als mutmaßliche chinesische Spionin identifiziert wurde. Huang bestätigte gegenüber den Beschäftigten in einer E-Mail, dass eine Affäre stattgefunden habe. Die Überprüfung soll klären, ob es durch diese persönlichen Beziehungen zu Sicherheitslücken oder Interessenkonflikten gekommen ist, die das Unternehmen gefährden.

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Weitere Vorwürfe und Reaktionen

Die "New York Times" berichtete am 22. Mai 2025 zusätzlich über eine zweite Affäre zwischen Jensen Huang und einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens. Beide Unternehmen gaben zunächst keine Stellung zu diesen neuen Vorwürfen, was die Spekulationen über die interne Lage bei Nvidia weiter anheizte. Die Kombination aus den nationalen Sicherheitsbedenken und den internen personalpolitischen Problemen erschwert die Lage für das Management erheblich. Die Mitarbeiter sind durch die öffentlichen Enthüllungen und die drohende Führungsumwälzung verunsichert, da die Stabilität des Unternehmens für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit entscheidend ist.

Auswirkungen auf den Markt

Als einer der wichtigsten Lieferanten von KI-Chips hat Nvidia eine Schlüsselrolle in der globalen Technologielandschaft inne. Ein möglicher Führungswechsel könnte die kontinuierliche Innovationskraft und die strategische Planung des Unternehmens beeinträchtigen. Analysten weisen darauf hin, dass die Unsicherheit über die zukünftige Ausrichtung das Vertrauen der Kunden und Partner destabilisieren könnte. Die Börse bewertet die Gefahr einer kurzen bis mittelfristigen Lähmung der Entscheidungsprozesse hoch ein, was den aktuellen Kurseinbruch erklärt.