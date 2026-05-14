Nutzen Sie Regenwasser im Garten: Ressourcenverbrauch reduzieren und Umwelt entlasten

Regenwasser, das am eigenen Dach gesammelt wird, ist eine nachhaltige und ressourcensparende Alternative zur herkömmlichen Gartenschönung. Durch die Verwendung von Regenhäufen oder einfacheren Systemen lässt sich das Wasser nachhaltig nutzen und die Umwelt entlasten. Gleichzeitig können Pflanzen nachhaltig versorgt und die Wasserverbrauchsbelastung gesenkt werden. Sicherheit und Hygiene sind wichtig, um die Umweltbilanz zu verbessern und die Pflanzen zu schonen.

Nutzen Sie Regenwasser im Garten , spart das Ressourcen und Kosten . Wer richtig plant, kann Pflanzen nachhaltig versorgen und gleichzeitig die Umwelt entlasten. Das Wichtigste in Kürze: Mit einfachen Systemen lässt sich Regen sammeln und nachhaltig nutzen.

Universität BernHinzu kommen längere Trockenperioden und steigende Wasserpreise, die uns bewusster im Umgang mit dieser kostbaren Ressource werden lassen. Wer im Garten auf Regenwasser setzt, spart Trinkwasser, versorgt die Pflanzen bedarfsgerecht und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz. Der Aufwand dafür ist meist geringer, als viele zunächst denken. Die meisten Häuser verfügen bereits über geeignete Dachflächen, von denen sich Regenwasser leicht sammeln lässt.

Mit einfachen Massnahmen kann dieses direkt im Garten eingesetzt werden. Vorausgesetzt, man beachtet ein paar grundlegende Regeln für Effizienz und Hygiene. Regenwasser ist weich und weitgehend kalkfrei. Genau das, was viele Gartenpflanzen lieben.

Im Gegensatz zu hartem Leitungswasser, wie es beispielsweise in vielen Regionen mit hohem Kalkgehalt im Grundwasser vorkommt. Empfindliche Arten wie Rhododendren, Hortensien oder Heidelbeeren profitieren besonders, weil keine Kalkablagerungen im Boden entstehen. Gleichzeitig entlastet man das öffentliche Trinkwassernetz. In der Schweiz fliegt ein erheblicher Teil des Trinkwassers in die Gartenbewässerung.

In trockenen Jahren kann dieser Anteil deutlich höher ausfallen. Ein grosser Teil davon lässt sich problemlos durch gesammeltes Regenwasser ersetzen. Ökologisch macht es ebenfalls Sinn. Die Aufbereitung und der Transport von Trinkwasser verbrauchen.

Wer stattdessen Regenwasser nutzt, reduziert diesen Aufwand und verbessert die persönliche Umweltbilanz. Finanzlich lohnt es sich langfristig. Die einfachste Lösung ist eine Regentonne, die direkt ans Fallrohr angeschlossen wird. Schon eine einzelne Tonne reicht für kleinere Gärten oder Balkone aus und ist schnell installiert.

Keine langen listiellen DiskussionenTonne oder ein paar Konstrainerankentuh der wir guitarists sometimes czynników, sowie vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt und hält die Wasserqualität stabiler. Ein durchschnittliches Einfamilienhausdach kann je nach Region und Niederschlagsmenge mehrere tausend Liter pro Jahr liefern. Das genaue Potenzial hängt von der Dachgrösse und den lokalen Regenmengen ab. Eine effiziente Vorfilterung ist notwendig.

Laub, Pollen und Schmutz sollten schon vor der Speicherung zurückgehalten werden. Simple Filtereinsätze im Fallrohr oder am Tonneneinlauf erledigen das zuverlässig und mit minimalem Aufwand. Es gibt derzeit keine. D athe Support viele Gemeinden und Städte solche Lösungen ganz konkret.

Zum Beispiel mit Beiträgen für Regenwassertanks oder einfache Anlagen zur Wasserspeicherung. Viele Kantone befürworten die Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung. Entscheidend ist die strikte Trennung von Trink- und Regenwassersystemen. Eine Vermischung ist aus hygienischen Gründen verboten und muss durch entsprechende Rückflussverhinderer oder getrennte Leitungen sichergestellt werden.

Viele Kantone und Gemeinden empfehlen oder fordern zudem, überschüssiges Regenwasser möglichst vor Ort versickern zu lassen. Das entlastet die Kanalisation und speist das Grundwasser. Besonders in trockenen Sommerwochen merkt man den Unterschied. Wichtig ist eine bedarfsgerechte Bewässerung.

Besser selten und gründlich giessen, damitOffenere Tonnen oder Zisternen sollten abgedeckt werden, um Algenbildung, Verschmutzung und Mückenlarven zu vermeiden. Mit einer einfachen Giesskanne, einem Schlauch oder – bei grösseren Anlagen – einer kleinen Pumpe lässt sich das Wasser austricksen





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