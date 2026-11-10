NTSB sichert Stimmenrekorder nach Jet-Absturz in Florida

Die US-Flugsicherungsbehörde NTSB hat den Stimmenrekorder vom tödlichen Learjet-Absturz in Florida geborgen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die kritischen Sekunden vor dem Unglück am 1. November.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB hat den Stimmenrekorder des Privatjets sichergestellt, der am 1. November in Florida abgestürzt ist. Das Gerät wurde direkt an der Absturzstelle im Palm Beach County geborgen und wird derzeit forensisch untersucht. Dieser fundamentale Schritt markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Aufklärung des tödlichen Unfalls, bei dem alle neun Insassen ums Leben kamen.

Bergung des Cockpit-Rekorders

Die Behörde bestätigte die Bergung des Geräts über die Social-Media-Plattform X und betonte die Bedeutung für die weitere Untersuchung. Zunächst war unklar, ob der Stimmenrekorder noch funktioniert und ob Tonaufnahmen aus dem Cockpit gespeichert wurden. Experten gehen jedoch davon aus, dass das Gerät wichtige Audioaufzeichnungen enthält, die Aufschluss darüber geben, was in den letzten Sekunden vor dem Aufprall geschah.

Also read Sandra Buttauer und Dominik Foser dörren Birnen im Holzofen | Bauernzeitung & Die Grüne

Verlauf des Absturzes in Florida

Der Learjet 60 startete in Texas und war auf dem Weg zu den Bahamas, als er am 1. November bei Tageslicht nahe der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump, Mar-a-Lago, abstürzte. Die Maschine traf auf eine befahrene Straße und hinterließ einen deutlichen Krater im Asphalt. Videos, die in sozialen Medien viral gingen, zeigen den Moment des fast senkrechten Absturzes und die darauffolgende Explosion in einem Feuerball.

Advertisement

Ermittlungsfortschritte und Zeugenaussagen

Laut ersten Angaben der Behörden meldete die Besatzung zunächst Turbulenzen und Vereisung und bat um eine höhere Flugroute wegen Niederschlags. Kurz darauf kündigte die Crew an, tiefer zu fliegen, bevor ein Notruf abgesetzt wurde. Es gibt erste Indizien dafür, dass das Flugzeug möglicherweise bereits vor dem Aufprall teilweise auseinandergebrochen ist.

Langfristige Auswirkungen der Untersuchung

Die Analyse des Stimmenrecorders ist ein zentrales Element der Ermittlungen, um die genaue Unfallursache zu bestimmen. Die NTSB wird die gefundenen Daten sorgfältig auswerten, um Rekonstruktionen des Flugverlaufs zu erstellen. Dieser Prozess könnte wichtige Erkenntnisse für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs liefern und zukünftige Präventionsmaßnahmen beeinflussen.