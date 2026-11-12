Novartis: Rhapsido zeigt bei chronischer Nesselsucht langfristige Wirksamkeit

Novartis plant Zulassungsanträge für Rhapsido bei chronisch induzierbarer Urtikaria. Die Phase-III-Studie belegt über ein Jahr anhaltende Symptomlinderung bei Patienten.

Das Pharmakonzern Novartis kündigt zusätzliche regulatorische Schritte für sein Medikament Rhapsido an. Basierend auf neuen Studiendaten soll die Zulassung auf eine weitere Form der chronischen Nesselsucht ausgeweitet werden. Die Entscheidung stützt sich auf Ergebnisse einer umfassenden Phase-III-Studie, die die langfristige Wirksamkeit der Behandlung untermauert.

Evidenzbasierte Wirkung über 52 Wochen

Die klinischen Daten belegen eine stabile Verbesserung der Gesundheitslage bei Patienten. In der Studie wurden Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria über einen Zeitraum von 52 Wochen behandelt. Dieser Zeitraum entspricht genau einem Kalenderjahr und liefert belastbare Belege für die dauerhafte Effizienz des Medikaments. Die Forscher verzeichneten dabei anhaltende positive Veränderungen bei den klinischen Symptomen der Erkrankten. Die gemessenen Werte zeigen, dass die Linderung nicht nur kurzfristig, sondern über das gesamte Beobachtungszeitraum hinaus anhält. Diese Langzeitdaten sind entscheidend für die Bewertung der Therapiemethoden im medizinischen Alltag.

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Überprüfung des Sicherheitsprofils

Neben der Wirksamkeit steht die Unbedenklichkeit der Anwendung im Mittelpunkt der Bewertungen. Novartis stellte fest, dass das Sicherheitsprofil der Therapie mit Rhapsido mit den bisherigen Studiendaten zur chronischen spontanen Urtikaria vergleichbar ist. Dieser Vergleich ist wichtig, da CSU bereits eine etablierte Indikation darstellt. Die Übereinstimmung in der Sicherheit bestätigt, dass keine neuen Risiken bei der Behandlung von Patienten mit chronisch induzierbarer Urtikaria zu erwarten sind. Die Experten stützen sich auf die vorhandenen Daten aus den früheren Studien, um diese Einschätzung zu treffen.

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Vorbereitung der Zulassungsanträge

Die gesammelten Erkenntnisse bilden nun die Grundlage für offizielle Anträge bei den Gesundheitsbehörden. Novartis plant, entsprechend der Studienergebnisse neue Zulassungsanträge einzureichen. Diese sollen speziell die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria umfassen. Das Medikament Rhapsido ist bereits in vielen verschiedenen Ländern zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria zugelassen. Die Erweiterung der Indikation würde den Anwendungsbereich des Produkts signifikant vergrößern. Der Prozess der Einreichung folgt dem etablierten regulatorischen Rahmenwerk für Arzneimittel.

Auswirkungen auf die Patientenversorgung

Für die Betroffenen bedeutet diese Entwicklung eine potenzielle Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten. Die chronische induzierbare Urtikaria ist eine Form der Nesselsucht, die durch spezifische Reize ausgelöst wird. Bislang standen für diese Gruppe oft nicht ausreichend langzeit-validierte Therapien zur Verfügung. Die vorliegende Studie liefert den notwendigen Nachweis für die Nutzen-Risiko-Bewertung durch die Aufsichtsbehörden. Eine Zulassung würde den Zugang zu dieser spezifischen Therapie für mehr Patienten in den relevanten Regionen ermöglichen.