Novartis kämpft mit sinkenden Umsätzen und Gewinnen durch Nachahmerpräparate

Der Pharmakonzern Novartis verzeichnet im ersten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang von 1% und einen Gewinnrückgang von 9% aufgrund des verstärkten Wettbewerbs durch Generika. Trotz der aktuellen Herausforderungen hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und erwartet ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Novartis spürt im ersten Quartal 2026 die Auswirkungen von Nachahmerpräparate n stärker als erwartet. Der Pharma konzern verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang von 1%, was 13,1 Mrd.

$ entspricht. Bei konstanten Wechselkursen betrug das Minus sogar 5%. Im vierten Quartal 2025 hatte Novartis noch ein Umsatzplus von 1% und im dritten Quartal sogar 8% erzielt. Der Rückgang wird vor allem durch den Verlust des Patentschutzes für wichtige Medikamente wie Entresto, Promacta und Tasigna verursacht, was zu einem verstärkten Wettbewerb durch Generika führt.

Konzernchef Vas Narasimhan hatte bereits im Februar eine Umsatzbelastung von etwa 4 Mrd. $ für das Jahr 2026 prognostiziert, wobei die Auswirkungen in der ersten Jahreshälfte stärker ausfallen sollen als in der zweiten. Auch beim operativen Gewinn gab es einen deutlichen Rückgang um 9% auf 4,2 Mrd. $.

Der Konzerngewinn sank von 3,6 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum auf 3,2 Mrd. $. Der bereinigte Kern-Betriebsgewinn, der für Analysten besonders relevant ist, fiel um 12% auf 4,9 Mrd.

$ und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 5,2 Mrd. $ gerechnet hatten. Trotz der aktuellen Herausforderungen hält Novartis an seiner Jahresprognose fest. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen.

Beim operativen Kerngewinn wird jedoch ein Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Pharmakonzern in einem schwierigen Umfeld agiert, das durch den Verlust von Patentschutz und den steigenden Druck durch Generika geprägt ist. Dennoch bleibt Novartis optimistisch und setzt auf seine langfristige Strategie, um die Auswirkungen der Nachahmerpräparate zu kompensieren





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Novartis Pharma Nachahmerpräparate Generika Umsatzrückgang

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