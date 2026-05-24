Novak Djokovic schlägt French Open-Auftakt mit Rekordmatch ab

Novak Djokovic hat bei seiner Rekordteilnahme an der French Open die Auftakthürde gemeistert und den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 geschlagen. Nach dem Matchball sorgte Djokovic mit einer Tanzeinlage für Jubel bei den Zuschauern.

Novak Djokovic hat bei seiner Rekordteilnahme an der French Open die Auftakthürde gemeistert und den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 geschlagen.

Nach dem Matchball sorgte Djokovic mit einer Tanzeinlage für Jubel bei den Zuschauern. Djokovic bestritt zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag seine insgesamt 82. Einzel-Teilnahme auf der Grand-Slam-Bühne und stellte damit einen Rekord auf.

In Roland Garros ist der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger noch nie in der ersten Runde ausgeschieden





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