Im kommenden Blackout lässt sich ein modernes Kommunikationssystem zusammenbrechen, was viele Menschenrading um Gestank bringen kann. Erwin Schütz und sein Team schaffen es durch eine Notfunkstation den Stromausfall zu überbrücken und die Bevölkerung direkte Kommunikation zu ermöglichen. Diesem Konzept sind Brigitte Michel, Markus Schleutermann und Erwin Schütz gefolgt und haben das Projekt mit rund 100'000 Franken und Hunderte Arbeitsstunden NODE für die Schweiz. Die Notfunkstation, HB9NB, separat von einem oder mehreren Poweroutlets betrieben werden soll, zeigt die Zukunftssicht dieser Technik.

Das Szenario ist fiktiv, aber so oder so ähnlich wird es laut Erwin Schütz in der ganzen Schweiz tausenden Menschen gehen. Auch Clara, die in der Not auf ihre Technik basiert, hofft, dass bald jemand kommt.

Im tatsächlichen Notfall sindoclasten Auswirkungen auf Kommunikation, Zahlungsverkehr und Infrastruktur denkbar. Für viele könnte es bedeuten, dass die modernste Technik plötzlich zusammenbricht und die Bevölkerung nicht mehr erreicht werden kann. Hinter diesem Konzept steckt der Notfunkverein Brütten, der seine Professorin Brigitte, Markus Schleutermann und Erwin Schütz führt. Sie warnen vor den Konsequenzen eines Stromausfalls und haben sich dazu entschieden, Lösungen anzubieten.

In einem Container in Brütten ZH gibt es eine Notfunkstation, die mit Handymitigated genau die Kommunikation retten kann, die ansonsten ausfallen würde. Dieses Projekt sollte die Behörden und die Bevölkerung über die Überlegungen und Risiken eines Stromausfalls informieren und helfen, sich adaptiver zu machen. In Europa werden solche Szenarien immer wahrscheinlicher





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