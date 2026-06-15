Norwegens verschärftes Sexualstrafrecht: Einfluss auf die Gesetzgebung oder nur auf die öffentliche Debatte?

Der Fall Marius Borg Høiby hat die gesellschaftliche Debatte um sexuelle Gewalt verändert und die Wahrnehmung des Themas stark geprägt. Die nordischen Länder sind Vorreiterländer in Fragen der Gleichstellung und Gleichberechtigung. Die Gesetzgebung hat also keinen enormen Einfluss auf die Zahl der Verurteilungen gehabt, aber eine grosse Bedeutung in der öffentlichen Debatte.

Die norwegische Justiz ist nicht davor zurückgeschreckt, ein Mitglied der Königsfamilie zu einer Haftstrafe zu verurteilen. Der Fall Marius Borg Høiby ist in der Berichterstattung aufgefallen, da er wegen Vergewaltigung verurteilt wurde.

Der SRF-Korrespondent Bruno Kaufmann hat über das verschärfte Sexualstrafrecht im nordischen Land berichtet. Høiby ist in zwei Fällen wegen Vergewaltigung verurteilt worden, da er sich aktiv an den beiden Frauen vergangen hat, obwohl er wissen musste, dass er gegen ihren Willen handelte. Er dokumentierte dies auch mit seinem Handy. In einem weiteren Fall ist der Vergewaltigungsvorwurf zurückgewiesen worden, da die 'Nur Ja heisst Ja'-Regelung in Norwegen noch nicht rechtskräftig war.

In der Schweiz gilt die 'Nein heisst Nein'-Regelung. Die Diskussion in Norwegen ist auch stark von derjenigen in anderen nordischen Ländern geprägt. Schweden, Dänemark, Finnland und Island haben in den vergangenen Jahren ähnliche Gesetze eingeführt. Der Fall Høiby hat die gesellschaftliche Debatte um sexuelle Gewalt verändert und die Wahrnehmung des Themas stark geprägt.

Der Prozess hat sechs Wochen gedauert und hat jedes Detail an die Öffentlichkeit gebracht. Der Fall hat dazu beitragen, dass viele Menschen nun wissen, was es mit diesen Fragestellungen und Abgrenzungen auf sich hat. Die nordischen Länder sind Vorreiterländer in Fragen der Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das hat sich auf das Familienrecht und das Sexualstrafrecht ausgewirkt.

In Schweden gab es bereits in den 2010er-Jahren den Fall um Wikileaks-Gründer Julian Assange. Er wurde - nachdem er aus Schweden ausgereist war - von der schwedischen Justiz angeklagt, eine 'fahrlässige Vergewaltigung' verübt zu haben. Diese Diskussionen haben weiter in die skandinavische Debatte ausgestrahlt und schliesslich dazu geführt, dass es in den Parlamenten zu breiten Mehrheiten gekommen ist. Die Zahl der Verurteilungen ist nicht in gleichem Mass gewachsen wie die Zahl der Anklagen.

Die Gesetzgebung hat also keinen enormen Einfluss auf die Zahl der Verurteilungen gehabt. In der öffentlichen Debatte hat sie aber eine grosse Bedeutung, gerade auch unter Jugendlichen. Sie hat also eine Art abschreckende oder auch erzieherische Wirkung - und das war sicher eines der Ziele der Verschärfungen





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