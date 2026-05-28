Norwegen und Frankreich unterzeichnen Verteidigungsabkommen mit Beistandsklausel

Frankreich will seine nukleare Abschreckung auf Europa ausdehnen, um die Bedrohung durch Russland zu bekämpfen. Norwegen hat sich dem Verteidigungsabkommen mit Beistandsklausel angeschlossen, um den Schutz des Bündnisgebiets sicherzustellen.

Norwegen s Ministerpräsident Jonas Gahr Støre war zu Besuch bei Frankreich s Präsident Emmanuel Macron, um ein Verteidigungsabkommen mit einer Beistandsklausel zu unterzeichnen. Dieses Abkommen soll den Schutz des Bündnisgebiets vor äusseren Bedrohungen sicherstellen.

Macron erklärte, dass Norwegen mit diesem Schritt einen erheblichen Mehrwert für die vorgelagerte Abschreckung darstellen wird. Beide Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Abschreckung im Wesentlichen weiter durch die Nato gewährleistet werden soll und die USA zugesichert haben, weiter den atomaren Schutz für Europa sicherzustellen. Frankreich will seine nukleare Abschreckung auf Europa ausdehnen, insbesondere angesichts der Bedrohung durch Russland. Die Initiative wurde von acht Ländern positiv aufgenommen, darunter Deutschland, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark.

Mit Grossbritannien hat Frankreich bereits eine engere Koordination bei der atomaren Verteidigung vereinbart. Die Ausdehnung von Frankreichs nuklearem Schutzschirm könnte auch bedeuten, dass Partner an den französischen Atomübungen teilnehmen könnten und vorübergehend strategische Elemente zu den Verbündeten verlegt werden. Frankreich ist die einzig verbliebene Atommacht in der EU seit dem EU-Austritt Grossbritanniens 2020 und besitzt 290 der weltweit etwa 12'200 Atomwaffen, was es nach Russland, den USA und China die viertgrösste Atommacht macht.

Der Schritt soll angesichts des Bewusstseins, dass Europa für seine eigene Sicherheit stärker selbst sorgen müsse, erfolgen. Norwegens Ministerpräsident Støre hob die Initiative Macrons zur Ausweitung der nuklearen Abschreckung Frankreichs auf Europa hervor und betonte, dass die Abschreckung im Wesentlichen weiter durch die Nato gewährleistet werden soll





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