Norwegen und Frankreich unterzeichnen Verteidigungsabkommen mit Beistandsklausel - Ausbau der nuklearen Abschreckung in Europa

Jonas Gahr Støre und Emmanuel Macron besiegeln ein neues Verteidigungsabkommen, das Norwegen im Falle eines Angriffs sofortige Unterstützung garantiert und Teil von Frankreichs Initiative ist, die nukleare Abschreckung auf weitere EU‑Staaten auszuweiten.

Am 27. Mai 2026 besuchte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre Paris, um gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein neues Verteidigungsabkommen zu unterzeichnen.

Im Mittelpunkt der Gespräche stand eine Beistandsklausel, die im Falle eines militärischen Angriffs auf eines der beiden Länder eine sofortige Unterstützung durch den jeweils anderen Partner vorsieht. Macron betonte dabei die strategische Bedeutung Norwegens als geografischer Knotenpunkt im Norden und hob hervor, dass die enge Zusammenarbeit beider Staaten einen bedeutenden Mehrwert für die Abschreckung von Bedrohungen aus dem Osten darstelle.

Die Unterzeichnung des Abkommens ist Teil einer weitergehenden Initiative Frankreichs, seine nukleare Abschreckung auf weitere europäische Staaten auszuweiten, um die kollektive Sicherheitsarchitektur des Kontinents zu stärken.



Norwegens Ministerpräsident Støre würdigte das Vorhaben Macrons und verwies insbesondere auf die wachsende Gefahr, die von Russland ausgehe. Er unterstrich jedoch, dass die Kernabschreckung nach wie vor primär durch die NATO gewährleistet werde und die USA ihre Zusage bekräftet hätten, den atomaren Schutz Europas langfristig sicherzustellen.

In diesem Kontext betonte er, dass Norwegen seine Rolle als zuverlässiger Partner im Rahmen der transatlantischen Allianz weiter ausbauen wolle, während es gleichzeitig die europäischen Verteidigungsstrukturen stärke. Macrons frühere Ankündigung im März dieses Jahres, die französische nukleare Abschreckung auf verbündete EU‑Staaten auszuweiten, hat bereits positive Resonanz gefunden: Neben Deutschland haben Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark ihr Interesse signalisiert.

Großbritannien pflegt bereits eine enge Koordination mit Frankreich im Bereich der atomaren Verteidigung, was die Möglichkeit einer noch breiteren Zusammenarbeit eröffnet.



Die geplante Ausdehnung von Frankreichs atomarem Schutzschirm könnte es den teilnehmenden Partnern erlauben, an französischen Atomübungen teilzunehmen und im Bedarfsfall temporär strategische Elemente, wie z. B. Marschflugkörper oder Luftabwehrsysteme, in ihren Hoheitsgebieten zu stationieren. Frankreich bleibt seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU im Jahr 2020 die einzige Atommacht innerhalb der Europäischen Union.

Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI verfügt das Land über rund 290 Atomwaffen, womit es nach Russland, den USA und China die viertgrößte nukleare Streitkraft weltweit besitzt. Das jüngste Abkommen mit Norwegen demonstriert, wie Frankreich seine nukleare Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur weiterentwickelt und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit traditionellen Verbündeten vertieft, um den sich wandelnden sicherheitspolitischen Herausforderungen im Euroraum zu begegnen





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