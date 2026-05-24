Norwegen überrascht beim Giro d'Italia: Dversnes gewinnt die 15. Etappe

Fredrik Dversnes gewinnt die 15. Etappe des Giro d'Italia in Mailand. Die Ausreisser hatten das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Der Norweger Dversnes schlug die drei Italiener im Schlusssprint recht deutlich.

Die 15. Etappe des Giro d'Italia war ein Überraschungserfolg für Fredrik Dversnes aus Norwegen. Die flachen 157 Kilometer zwischen Voghera und Mailand sollten eigentlich für die Spezialisten des Massensprints gedacht sein.

Doch die Ausreisser hatten das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Der Norweger Dversnes gewann den Sprint und schlug die drei Italiener im Schlusssprint recht deutlich. Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze.

Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie





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