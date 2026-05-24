Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Norwegen überrascht beim Giro d'Italia: Dversnes gewinnt die 15. Etappe

Sport News

Norwegen überrascht beim Giro d'Italia: Dversnes gewinnt die 15. Etappe
Giro D'italiaFredrik DversnesMailand
📆24/05/2026 15:58:00
📰bluenews_de
27 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 63%

Fredrik Dversnes gewinnt die 15. Etappe des Giro d'Italia in Mailand. Die Ausreisser hatten das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Der Norweger Dversnes schlug die drei Italiener im Schlusssprint recht deutlich.

Die 15. Etappe des Giro d'Italia war ein Überraschungserfolg für Fredrik Dversnes aus Norwegen. Die flachen 157 Kilometer zwischen Voghera und Mailand sollten eigentlich für die Spezialisten des Massensprints gedacht sein.

Doch die Ausreisser hatten das letzte Wort und das Glück, dass sich das Feld zum Ende hin nicht besser organisierte. Der Norweger Dversnes gewann den Sprint und schlug die drei Italiener im Schlusssprint recht deutlich. Im Gesamtklassement änderte sich nichts. Jonas Vingegaard bleibt 2:26 Minuten vor dem Portugiesen Afonso Eulalio an der Spitze.

Am Montag steht Regeneration auf dem Programm, bevor am Dienstag die 16. Etappe im Tessin von Bellinzona nach Carì führt, mit einem Schlussaufstieg der ersten Kategorie

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

bluenews_de /  🏆 20. in CH

Giro D'italia Fredrik Dversnes Mailand Ausreisser Sprint

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro d'Italia: Vingegaard gewinnt 14. Etappe und holt Rosa TrikotGiro d'Italia: Vingegaard gewinnt 14. Etappe und holt Rosa TrikotJonas Vingegaard ist auf der 14. Etappe des Giro d'Italia in die Maglia Rosa geschlüpft. Der Däne gewinnt die Etappe dank einem starken Finish.
Read more »

Giro d’Italia 2026: Etappen, Trikots, Favoriten, Schweizer, TV – alles zur Italien-RundfahrtGiro d’Italia 2026: Etappen, Trikots, Favoriten, Schweizer, TV – alles zur Italien-RundfahrtWir beantworten die wichtigsten Fragen zur ersten Grand Tour des Jahres 2026.
Read more »

Giro d'Italia: 14. Etappe - Vingegaard gewinnt solo und schlüpft in die Maglia RosaGiro d'Italia: 14. Etappe - Vingegaard gewinnt solo und schlüpft in die Maglia RosaAm Schlussanstieg distanziert Jonas Vingegaard die Konkurrenz, fährt überlegen zum Tagessieg und in die Maglia Rosa.
Read more »

Spitzengruppe schockt Sprinter: Dversnes Lavik siegt in MailandSpitzengruppe schockt Sprinter: Dversnes Lavik siegt in MailandEine vierköpfige Spitzengruppe schafft es tatsächlich, dass es in Mailand zu keinem Massensprint kommt.
Read more »



Render Time: 2026-05-24 18:58:12