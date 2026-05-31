Norwegen schreibt Eishockey-Geschichte: Sensations-Bronze bei der WM 2026 gegen Kanada

Die norwegische Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt völlig überraschend die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2026. In einem dramatischen Spiel besiegen die Skandinavier den Rekordweltmeister Kanada in der Verlängerung. Ein historischer Erfolg für Norwegen und eine herbe Enttäuschung für die kanadischen Titelfavoriten.

Die Eishockey - Weltmeisterschaft 2026 erlebte eine der größten Sensation en der jüngeren Turniergeschichte: Norwegen sicherte sich völlig überraschend die Bronzemedaille. In einem dramatischen Spiel um den dritten Platz bezwangen die Skandinavier Kanada in der Verlängerung .

Das Spiel war geprägt von einem atemberaubenden Comeback der Kanadier, die acht Sekunden vor Schluss noch ausgleichen konnten, nachdem Norwegen in der Schlussphase die Kräfte zu verlieren schienen. Doch in der Overtime war es Noah Steen, der mit einem kraftvollen Schuss den Siegtreffer für Norwegen erzielte und damit Geschichte schrieb. Noch nie zuvor hatte Norwegen bei einer Eishockey-WM eine Medaille gewonnen.

Diesesnorwegische Team, ohne die großen Stars der anderen Top-Nationen, trat als geschlossene Einheit auf und zeigte, wie ein Underdog mit Spielwitz, Aggressivität und selbstbewusstem Auftreten einen Rekordweltmeister wie Kanada in die Knie zwingen kann. Bereits in der Gruppenphase hatten die Norweger den Kanadiern große Probleme bereitet und ein 5:5 nach regulärer Spielzeit erreicht, bevor Kanada damals in der Verlängerung nach 29 Sekunden den Sieg holte. Diesmal jedoch drehten die Norweger den Spieß um.

Während Kanada mehr Schüsse aufs Tor verzeichnete und gefühlt 60 Minuten lang anstürmte, fehlte am Ende die Effizienz und die norwegische Defensive stand wie eine Mauer. Der norwegische Sieg ist ein großer Moment für den Eishockeysport in Norwegen und gleichzeitig eine blamable Niederlage für die kanadischen Titelfavoriten, die mit Goldambitionen nach der Schweiz gereist waren. Für Kanada war es ein bitteres Ende, nachdem Robert Thomas mit seinem Tor in der 59. Minute die Hoffnung auf ein Comeback genährt hatte.

Im norwegischen Team überzeugte Samuel Hurrod mit einer solidarischen Abwehrleistung. Nach der Bronzemedaille steht nun das Finale zwischen der Schweiz und Finnland an, das in Zürich ausgetragen wird. Die Kanadier äußerten sich enttäuscht, aber voller Respekt vor dem norwegischen Erfolg. Dieser Sieg Norwegens ist ein Lehrstück in Sachen kollektiver Stärke und strategischer Disziplin und wird lange in Erinnerung bleiben





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