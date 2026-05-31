Norwegen gewinnt Spiel um den 3. Platz bei Eishockey-WM

Das norwegische Eishockey-Team hat an der Weltmeisterschaft in Zürich das Spiel um den dritten Platz gegen Kanada gewonnen. Die Norweger setzten sich mit 3:2 nach Verlängerung durch und holten ihre erste WM-Medaille.

Das norwegische Eishockey-Team hat an der Weltmeisterschaft in Zürich das Spiel um den dritten Platz gegen Kanada gewonnen. Die Norweger setzten sich mit 3:2 nach Verlängerung durch und holten ihre erste WM-Medaille.

In der Vorrunde hatten die Norweger gegen Kanada in der Verlängerung verloren und den zweiten Platz in ihrer Gruppe belegt. Nun revanchierten sie sich und gewannen erstmals in der WM-Geschichte eine Medaille. Die Norweger gingen in der 8. Minute in Führung, als Emilio Pettersen von einem Goaliefehler von Jet Greaves profitierte.

Im Mitteldrittel erhöhte Stian Solberg auf 2:0. Dann bäumten sich die Kanadier noch einmal auf. Robert Thomas gelang ein Doppelpack - das 2:2 fiel sieben Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Der Erfolg der Norweger war etwas glückhaft, aber am Ende nicht unverdient, weil sie den Sieg mehr wollten als die Kanadier.

Zudem hielt Goalie Henrik Haukeland von den Straubing Tigers herausragend. Kanada, das am Samstagabend mit 2:4 im Halbfinal an Finnland gescheitert war, misst einer Bronzemedaille traditionell wenig Bedeutung bei. Die Norweger krönten eine herausragende WM, in der sie Tschechien und den grossen Nachbarn Schweden bezwangen, mit der unerwarteten Medaille





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